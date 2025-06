Le fromage. Il s'agit d'un plaisir coupable pour de nombreuses personnes, un plaisir gluant apparemment apprécié même par les fonctionnaires dans l'Égypte ancienne, selon un rapport du Guinness World Records (GWR).

Le résidu le plus ancien de fromage solide a été découvert en 2018, enterré dans une tombe du 13ᵉ siècle avant J.-C. appartenant à Ptahmes, un maire de l'ancienne ville de Memphis.

La spectrométrie de masse a été utilisée pour analyser quelques milligrammes de l'échantillon trouvé dans une jarre cassée et décrit comme une "masse blanchâtre solidifiée", selon le GWR. Les chimistes ont déterminé que cette masse était un produit laitier solide obtenu en mélangeant du lait de vache avec du lait de brebis ou de chèvre.

Le fromage peut créer une légère dépendance en raison de sa protéine, la caséine, que le corps humain décompose en casomorphines. Ces composés se fixent sur les récepteurs dela dopamine dans le cerveau, ce qui peut déclencher des envies de manger des aliments similaires.

Selon les scientifiques, le fromage est délicieux parce que les bactéries nécessaires à la transformation des produits laitiers en fromage créent un grand nombre de molécules aromatiques. La transformation du fromage est similaire au processus de fermentation de l'alcool, qui crée également de nombreux arômes intéressants.

Cela explique pourquoi des millions de personnes dans le monde sont obsédées par le fromage, pourquoi il est consommé depuis des siècles et pourquoi il est le mot choisipour faire sourire les gens lorsqu'on les photographie.

Voici quelques faits que vous ignorez peut-être sur certains des plus anciens fromages dumonde.

L'ancien fromage méditerranéen

Une étude réalisée en 2018 a révélé que les Néolithiques de la côte dalmate, en Croatie, fabriquaient probablement du fromage il y a plus de 7 200 ans.

Comme beaucoup des premières traces de fromage, les scientifiques ont trouvé des restes de produits laitiers sur d'anciens tessons de poterie, y compris des tamis quiétaient sûrement utilisés pour filtrer le caillé du lactosérum.

Si les scientifiques qui ont publié l'article estiment que les poteries constituentune preuve irréfutable de l'existence du fromage, les sceptiques ont fait valoir que les traces de graisse pouvaient simplement provenir d'un mélange de viande et non d'un produit laitier.

L'ancien fromage polonais

En 2012, un article scientifique a été publié sur la découverte de ce que l'on pense être l'une des plus anciennes preuves de fabrication de fromage.

Des tests ont été effectués sur des tessons de poterie vieux de 7 000 ans provenant de Pologne et percés de trous qui ressemblent beaucoup à des passoires à fromage modernes.Comme dans le cas du fromage méditerranéen antique, les chercheurs ont également testé les résidus autour des trous et ont découvert des traces de graisses présentes dans les produits laitiers.

Ils ont également analysé d'autres tessons de poterie provenant du site et trouvé des graisses provenant de carcasses de vaches, concluant que les anciens habitants de la région utilisaient probablement des bols non perforés pour conserver leur lait caillé et leur petit-lait.

Le fromage chinois antique

Des morceaux de substance jaunâtre trouvés avec des momies dans le désert du Taklamakan, en Chine, sont parmi les plus anciens morceaux de fromage jamais découverts.

Les scientifiques ont établi que ce fromage était dérivé de la levure présente dans le kéfir, une boisson laitière fermentée. La présence de cette première laiterie à base dekéfir pourrait expliquer pourquoi l'élevage et la traite se sont répandus en Eurasie, même si les habitants de cette région sont largement intolérants au lactose.

En 2012, des informations ont fait surface selon lesquelles Ed Zahn, un habitant du Wisconsin (États-Unis), vendait du cheddar vieux de 40 ans qu'il avait trouvé à l'arrière de la glacière de sa fromagerie dans la ville d'Oconto.

Ed Zahn ignorait l'existence de ce cheddar jusqu'à ce qu'il nettoie son magasin, aujourd'huifermé.

Ed Zahn a également trouvé du cheddar de 34 ans et de 28 ans d'âge qu'il avait oublié. Après sa découverte, Zahn a tranquillement vendu des morceaux du vieux fromage à des habitants de la région. Il a ensuite contacté Ken McNulty, le propriétaire du Wisconsin Cheese Mart à Milwaukee, et lui a demandé s'il était intéressé par le reste du fromage.

Le fromage vieux de 40 ans a fini par être vendu et les personnes qui l'ont goûté l'ont trouvé délicieux. Des morceaux du fromage de 28 ans restant eux ont été mis en vente sur le site web de Cheese Mart.

Bitto Storico. Il ne s'agit peut-être pas d'un fromage ancien comme les autres, mais le bitto storico est présenté comme le plus vieux fromage comestible du monde.

Ce fromage de la vallée de la Valteline, en Italie, peut être affiné jusqu'à 18 ans, ce qui est nettement plus long que n'importe quel autre fromage sur le marché. Toutefois, la plupart des bitto storico en vente ont un âge compris entre 5 et 10 ans.

Un bitto de 15 ans a été vendu en Chine pour 6 400 dollars.

Le bitto storico étant fabriqué à partir d'une combinaison de lait de vache et de lait de chèvre, il peut être affiné beaucoup plus longtemps. Le bitto contient généralement entre 10 et 20 % de lait de chèvre. Il n'existe aujourd'hui que 12 producteurs de bitto storico en Italie.