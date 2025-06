Par Abdulwasiu Hassan

Le coup d'État de cette semaine au Niger, qui a commencé par l'arrestation du président Mohamed Bazoum par des soldats chargés de sa protection, a ravivé les inquiétudes concernant la résurgence des coups d'État en Afrique.

Bien que l'on pense que les gouvernements africains renversés par des coups d'État appartiennent au passé, il s'est produit suffisamment d'événements sur le continent au cours des trois dernières années pour que la rêverie soit rompue.

Entre 2020 et aujourd'hui, l'Afrique a connu dix coups d'État ou tentatives de coup d'État. Les pays concernés sont le Soudan, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau et maintenant le Niger.

Le chef de la garde présidentielle du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, est apparu vendredi à la télévision d'État comme le nouveau dirigeant du pays à la suite du coup d'État de mercredi.

Sentiments

Les raisons invoquées par les soldats qui ont pris le pouvoir sont principalement liées à l'incapacité présumée du gouvernement à assumer ses responsabilités.

Ils affirment que le germe du coup d'État provient de la "détérioration continue de la situation sécuritaire, de la mauvaise gestion sociale et économique".

Cela fait écho au sentiment des soldats qui ont organisé le coup d'État d'août 2020 qui a renversé le gouvernement de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keita.

Ceux qui prendront la relève de l'ancien président guinéen Alpha Condé un an plus tard, en 2021, exprimeront le même sentiment.

"Si vous voyez l'état de nos routes, de nos hôpitaux, vous comprenez qu'il est temps pour nous de nous réveiller", a déclaré le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé le gouvernement de Condé.

Les principes de la démocratie, tels qu'ils sont défendus par les activistes et les politologues, vont à l'encontre du refrain commun des personnes impliquées dans le renversement des gouvernements en Afrique.

"Dans le passé (des années 60 aux années 80), les putschistes invoquaient généralement l'instabilité politique et la fraude électorale", explique le Dr Aminu Hayatu, du département de sciences politiques de l'université Bayero de Kano, au Nigeria.

"Aujourd'hui, ils ne parlent pas beaucoup de malversations électorales. Ils parlent plutôt du coût de la vie et des crises auxquelles les gens sont confrontés".

Le Dr Hayatu a expliqué que même les personnes impliquées dans le coup d'État en République du Niger n'ont pas attribué leurs actions à la fraude électorale ou à une quelconque crise politique en tant que telle.

Des implications plus larges

Les analystes considèrent la résurgence des coups d'État en Afrique comme une phase de régression qui pourrait potentiellement faire reculer le continent de plusieurs années, voire de plusieurs décennies.

"En tant que sous-région, le retour des coups d'État nous a déjà fait reculer par rapport à ce que nous étions il y a quelques années", a déclaré à TRT Afrika Idayat Hassan, associé principal (non-résident) au Centre for Strategic and International Studies (Centre d'études stratégiques et internationales).

Les analystes estiment qu'un coup d'État n'est pas une solution rapide à un problème économique. "Les difficultés que les gens fuient reviendront parce que les putschistes n'ont pas l'habitude de respecter les règles qui garantissent la prestation de services", a déclaré M. Hayatu.

"Si cette tendance se poursuit dans les pays africains, les violations des droits de l'homme se généraliseront", a-t-il averti.

Selon M. Hayatu, la démocratie va de pair avec les opinions du peuple, l'élection des représentants du peuple et le travail pour le peuple.

"Et si la gouvernance est laissée à la minorité militaire, vous savez que puisqu'elle n'est pas élue, elle ne fera que ce qu'elle veut", a-t-il déclaré.

Endiguer la marée

Outre les efforts déployés par des organismes régionaux tels que l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour mettre un terme à la résurgence des coups d'État dans la région, les analystes estiment que les Africains doivent s'approprier la démocratie pour qu'elle puisse prospérer.

"Dès que les citoyens cessent de se battre pour la démocratie, dès qu'ils cessent de la défendre, l'idée elle-même est en danger", a déclaré M. Hassan à TRT Afrika.

"Nous devons faire en sorte que les citoyens comprennent eux-mêmes la valeur de la démocratie. Nous devons faire des citoyens les propriétaires de la démocratie - ceux qui seront réellement capables de protéger leur propre démocratie", a-t-elle ajouté.

Certains estiment que la classe politique doit s'efforcer d'extirper les raisons invoquées à l'origine de chaque coup d'État militaire. Cela implique de prendre des mesures pour éliminer le mécontentement que les soldats pourraient utiliser pour justifier leur participation à un coup d'État.

Le Dr Hayatu suggère que les politiciens tirent également des leçons de la résurgence des coups d'État en Afrique.

Les choses qui créent une opportunité de coup d'État, si l'on en croit les plaintes des soldats, ont une part de vérité", a déclaré M. Hayatu.

"Les hommes politiques devraient connaître le pouls des masses. Si les pauvres ne se plaignent pas, il sera difficile pour un coup d'État de réussir.