Par Burak Elmali

Le sommet de l'OTAN qui vient de s'achever à Vilnius avait un ordre du jour chargé de questions urgentes, telles que le conflit russo-ukrainien, la question de l'adhésion de la Suède, le resserrement des liens avec l'Ukraine et la poursuite de collaborations axées sur la défense avec les alliés asiatiques.

Il est intéressant de noter que le communiqué en 90 points mentionne fréquemment la République populaire de Chine (RPC). Ces mentions indiquent que la Chine figure en bonne place dans l'ordre du jour.

À une époque qui penche de plus en plus vers la multipolarité, les questions relatives au rôle de l'OTAN ne sont plus pertinentes. Si l'OTAN reste essentielle pour contenir l'agressivité de la Russie, le rôle de "méchant mondial" semble avoir été attribué à la Chine.

Une question cruciale demeure toutefois : l'endiguement de la Chine sera-t-il aussi facile que le supposent les stratèges de l'OTAN ?

Comme prévu, Pékin a interprété le communiqué à travers le prisme du manuel de la guerre froide.

La Chine a profité de l'occasion pour réitérer son opposition à toute expansion vers l'est dans la région Asie-Pacifique, déclarant que "toute action mettant en péril les droits et les intérêts légitimes de la Chine fera l'objet d'une réponse résolue".

Alors que la Chine tente de se présenter comme un voisin amical dans la région Asie-Pacifique, sa politique étrangère affirmée et ses actions belliqueuses sont perçues comme une menace par les nations voisines, les poussant à se rapprocher de l'alliance de l'OTAN.

Toutefois, certains Occidentaux continuent de pratiquer la politique de l'autruche en interprétant les événements comme des "démocraties" qui s'éloignent de leurs voisins non démocratiques.

Si cette rhétorique était populaire dans les années 90, lorsque les États-Unis régnaient en tant que superpuissance incontestée, il est étrange de l'utiliser dans le contexte actuel des mers de Chine orientale et méridionale.

Indépendamment de ces détails, le message clair est qu'un jeu de blâme a commencé, les deux parties se pointant du doigt l'une l'autre.

La description de la Chine comme une menace grandissante pour le soi-disant ordre international fondé sur des règles est devenue un mantra récurrent, fréquemment utilisé pour préserver la domination des États-Unis et leur pivot vers l'Asie.

À première vue, cette approche peut sembler simple, mais il serait erroné de penser qu'il sera facile d'affronter Pékin.

Des défis de taille

En tant qu'alliance de sécurité, l'OTAN doit relever des défis importants avant de s'atteler à cette tâche complexe. Elle doit faire face aux complexités de l'action collective, où il est impératif d'établir la confiance et de minimiser les frictions pour atteindre les objectifs déclarés de l'agenda.

Entre-temps, les États membres ne partagent pas des perspectives ou des aspirations uniformes sur ce sujet.

Par exemple, la France, motivée par les opportunités d'investissement lucratives offertes par la Chine, hésite à se retrouver en désaccord avec Xi Jinping sur la question de Taïwan. C'est peut-être la raison pour laquelle Macron a ouvertement rejeté la création d'un bureau de liaison de l'OTAN au Japon.

Se libérer de l'emprise économique de la Chine n'est pas une mince affaire pour l'UE. Les liens commerciaux étroits que la Chine entretient avec les différents pays membres et, collectivement, avec l'UE, font du découplage une mission quasi impossible.

Les efforts déployés par le passé pour réduire la dépendance à l'égard de l'énergie russe après la crise ukrainienne se sont révélés difficiles.

Démêler un commerce colossal de 943 milliards de dollars entre la Chine et l'UE ne sera pas seulement un cauchemar, mais aussi une situation perdant-perdant. Les investisseurs et les décideurs politiques européens ne se précipitent pas non plus vers le découplage.

Belen Garijo, PDG de la société allemande Merck KGaA, a déclaré publiquement que le découplage n'était pas réalisable et qu'il faudrait 20 ans pour y parvenir.

De même, le président de la Chambre allemande de l'industrie et du commerce (DIHK) s'est montré sceptique quant à la renonciation au commerce avec la Chine, soulignant la nécessité de s'attaquer à la dépendance excessive et aux risques qui en découlent.

Les milieux d'affaires allemands abhorrent de telles perspectives, étant donné le rôle de l'Allemagne en tant que puissance économique au sein de l'UE.

Compte tenu de ces préoccupations, vilipender la Chine sans stratégie de sortie appropriée et sans possibilités de désescalade sera contre-productif pour les États-Unis, car les alliés européens ne sont pas désireux de s'engager dans des conflits.

Amis et ennemis

Entre-temps, le communiqué en 90 points a souligné l'engagement en faveur d'un dialogue constructif.

À ce stade, à l'exception de quelques salves rhétoriques telles que celles du président américain Joe Biden qualifiant Xi Jinping de "dictateur", les deux parties ne semblent pas chercher l'escalade.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fréquemment réitéré l'adhésion à la politique d'une seule Chine et a souligné qu'il n'y avait aucune intention de soutenir l'indépendance de Taïwan.

Toutefois, l'OTAN étendra probablement son réseau d'alliances en Asie au cours de la période à venir, sans nécessairement étendre le nombre de ses membres. Cette approche dépend de la satisfaction des alliés des États-Unis dans la région indo-pacifique à étendre les domaines de coopération sans adhérer pleinement à l'OTAN.

La visite du premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche a donné un aperçu de cette stratégie.

D'autres voisins de la Chine suivent de près la stratégie d'endiguement récemment adoptée. Le communiqué officiel de la visite de Modi - qui n'a exprimé qu'une inquiétude minimale quant aux politiques musclées de son gouvernement nationaliste hindou à l'encontre des minorités - illustre la dilution de la rhétorique démocratique au profit de la realpolitik.

Des exemples similaires suivront pour inciter d'autres pays asiatiques à renforcer leur collaboration stratégique en faveur des États-Unis et contre la Chine.

Pour la Chine, l'heure tourne. Chaque minute qui passe lui donne l'occasion de déployer ses muscles financiers et de transformer sa puissance économique en puissance militaire.

Si la probabilité d'une guerre directe avec la Chine au sujet de Taïwan est relativement faible, Pékin bénéficie également de tout retard lié au pivot de Washington vers l'Asie.

Bien que l'expansion de l'OTAN en Asie ne soit qu'une possibilité lointaine, l'intensification de la collaboration dans le domaine militaire et du renseignement restera sans aucun doute un sujet de préoccupation pour les dirigeants chinois.

C'est pourquoi l'Armée populaire de libération continuera à montrer sa puissance dans le détroit de Taiwan.

L'auteur, Burak Elmali, est chercheur au centre de recherche TRT World à Istanbul. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'université de Boğaziçi. Ses domaines de recherche comprennent la politique étrangère turque et la politique des grandes puissances, en particulier les relations entre les États-Unis et la Chine et leurs manifestations dans le Golfe.

Note : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.