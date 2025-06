Par Kudra Maliro

Ayodeji Ibrahim Balogun, dit Wizkid a fait une entrée éblouissante que les mélomanes de la musique africaine ne pourraient jamais oublier au cours de son concert au stade de Tottenham Hotspur à Londres, capitale du Royaume-Uni.

"Crooner Soco", l'autre surnom de Wizkid, a fait une entrée incroyable lors de son concert "More Love Less Ego" au stade des Spurs à Londres le samedi 29 juillet 2023, et ses fans et amateurs de divertissement n'ont cessé de s'extasier sur ce moment inoubliable.

Le concert de Londres est une occasion historique pour la musique africaine, car le chanteur est le seul artiste africain à avoir joué en tête d'affiche dans ce stade.

Faisant une entrée fracassante avec son tube Reckless, extrait de l'inoubliable album "Made In Lagos", primé aux Grammy Awards, la foule n'a pu cacher son excitation lorsqu'il est monté sur scène.

Comme on pouvait s'y attendre, la star nigériane, l'un des musiciens africains les plus célèbres de tous les temps, a délivré sans complexe un harmonieux mélange de R&B, de hip-hop et d'afrobeat, suscitant l'enthousiasme de la foule transcontinentale qui l'a acclamé en poussant des cris de satisfaction.

Des réactions contrastées ont suivi ce concert historique, les fans de Davido et de Burnaboy affirmant que le public n'a pas fait le plein comme annoncé.

L'événement a suscité des débats. Certains ont mis en doute l'authenticité des rapports indiquant un concert à guichets fermés avec environ 60 000 billets vendus. Quoi qu'il en soit, l'ampleur de l'événement et les réactions des participants illustrent son succès.

Wizkid, qui est considéré comme l'un des musiciens africains les plus influents, a collaboré avec des artistes de renommée mondiale tels que Drake, Chris Brown et Justin Bieber. Sa performance à Londres a consolidé sa position de titan de l'Afropop.

Le concert accueillait des invités spéciaux, Masego et les hommes des cavernes. Masego, connu pour son mélange de R&B contemporain, de hip-hop, de funk et d'afrobeat, a aussi enthousiasmé le public.

Sur le plan financier, le concert a été une étape importante pour Wizkid. Selon des estimations approximatives, la vente des billets aurait rapporté entre 3,6 et 4,8 millions de livres sterling, sur la base des 60 000 billets vendus. Ces chiffres soulignent le vaste potentiel financier de ce type d'événements.

Le concert a suscité des réactions de la part des fans et des célébrités, beaucoup exprimant leur admiration pour la contribution de Wizkid à la mondialisation de la musique africaine. Plus qu'une vitrine musicale, cet événement a été une célébration de la culture africaine, du talent et de l'influence mondiale de l'afrobeat.