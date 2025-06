Les recettes touristiques de la Turquie ont augmenté de 23,1% au cours du deuxième trimestre de l'année par rapport à la même période de l'année dernière et ont atteint près de 13 milliards de dollars.

L'Institut turc des statistiques a annoncé, lundi, les données du tourisme pour la période avril-juin de l'année en cours.

Ainsi, les recettes touristiques ont augmenté de 23,1 % par rapport au même trimestre de 2022 et ont atteint 12 975 307 000 dollars.

14,5 pourcent des recettes touristiques ont été générées par les ressortissants turcs citoyens qui ont visité leur pays. Au cours de ce trimestre, plus de 9,71 milliards de dollars ont été dépensés à titre personnel et 3,36 milliards de dollars ont été dépensés dans le cadre de voyages organisés.

La dépense moyenne en nuitées des visiteurs a été de 112 dollars. La dépense moyenne par nuitée des citoyens résidant à l'étranger a été de 83 dollars.

Au cours de la période avril-juin, les dépenses liées au sport, à l'éducation et à la culture ont augmenté de 158,2 %, les dépenses liées à la nourriture et aux boissons de 45,4 % et les dépenses liées au transport international ont augmenté de 38,6 % sur une base annuelle.

Les visiteurs se sont rendus en Turquie principalement pour des "visites touristiques, des divertissements, des activités sportives et culturelles" (69,7 %). "Les visites à la famille et aux amis arrivent en deuxième position (18,6 %) et le shopping en troisième position (5,1 %). Les citoyens turcs résidant à l'étranger sont venus dans le pays principalement pour "rendre visite à des parents et à des amis" (69,7 %).

Les dépenses touristiques ont augmenté de 67%

Les dépenses touristiques, qui comprennent les dépenses des citoyens résidant en Turquie et visitant d'autres pays, ont augmenté de 67% au cours du deuxième trimestre de l'année par rapport au même trimestre de l'année précédente et ont atteint 1,766 milliards de dollars.

Au cours de la même période, le nombre de citoyens visitant l'étranger a augmenté de 72,7 % sur une base annuelle et a atteint 2 877 450 personnes, tandis que la dépense moyenne par personne était de 614 dollars.