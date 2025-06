L'Autorité soudanaise de l'aviation civile a annoncé, lundi, la prolongation de la fermeture de l'espace aérien au trafic aérien jusqu'au 15 août.

L'agence de presse soudanaise a rapporté que l'agence gouvernementale avait annoncé la prolongation de la fermeture de l'espace aérien du pays au trafic aérien jusqu'au 15 août 2023.

Et d'indiquer que l'aide humanitaire et les vols d'évacuation en sont exclus, après obtention d'un permis des autorités compétentes.

Il s'agit de la huitième prolongation faite par l'Autorité soudanaise de l'aviation, après les précédentes prolongations des 10 juillet, 30 et 15 juin, 31 et 13 mai et 30 et 22 avril, qui excluaient toutes les vols humanitaires et l'évacuation.

Le 15 avril, des affrontements ont éclaté entre l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemedti, faisant plus de 3 000 morts, pour la plupart des civils, et plus de 2,8 millions de personnes déplacées et de réfugiés, à l'intérieur et à l'extérieur de l'un des pays les plus pauvres du monde, selon le ministère de la Santé et les Nations Unies.