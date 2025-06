L'UNICEF et Netflix ont annoncé ce lundi leur union dans la création d'un centre pour les jeunes dans le district de Nurdagi de la province de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, qui a été sévèrement touchée par les deux tremblements de terre dévastateurs du 6 février.

Environ 13 millions de personnes et 11 provinces du pays ont été touchées par les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6, centrés sur la province méridionale de Kahramanmaras, en février de cette année.

Le centre pour la jeunesse aura pour objectif d'améliorer la vie des jeunes affectés par les tremblements de terre, de les réintégrer dans la vie sociale et de les aider à réaliser leur potentiel, a déclaré l'UNICEF dans sa communication y relative.

Dans ce centre, l'UNICEF proposera un programme de formation spécial de six mois qui permettra aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer leurs aptitudes sociales.

Le centre, d'une capacité de plus de 1 000 personnes, offrira également une variété d'activités adaptées aux jeunes et des possibilités d'interaction sociale.

Netflix qui fait également partie du projet, fournira les films et les documentaires qui seront projetés au centre, organisera des ateliers pour développer les capacités créatives des jeunes et offrira un mentorat, en plus du financement.

Paolo Marchi, représentant de l'UNICEF en Turquie, a déclaré que les tremblements de terre du 6 février ont provoqué une tragédie sans précédent pour plusieurs jeunes de Turquie.

''Depuis le premier jour, l'UNICEF s'efforce d'apporter une aide humanitaire aux enfants et aux jeunes touchés par les tremblements de terre'', a-t-il ajouté.