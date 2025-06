Par Sylvia Chebet

Une statue antique en bois de Ngonnso, vénérée au Cameroun comme la reine mère du peuple Nso, est conservée dans une armoire vitrée dans les musées allemands depuis plus d'un siècle.

La longue et pénible attente pour que cette incarnation du patrimoine spirituel soit rendue à sa place devait prendre fin cette année, mais une certaine lenteur administrative a retardé le voyage.

Alors que le statu quo s'éternise, le découragement semble s'installer, remplaçant l'excitation qui s'était emparée du retour imminent de Ngonnso.

"Nous vénérons nos ancêtres. La statue est considérée comme un lien entre les vivants et nos ancêtres, et nous l'utilisons également pour invoquer la fertilité du sol, entre autres rituels", explique à TRT Afrika Sylvie Vernyuy Njobati, militante camerounaise pour la restitution.

En février dernier, un grand festival a été organisé, et son objectif était de rassembler les gens et de les préparer à accueillir Ngonnso.

Le sentiment dominant était le suivant : comment commencer à préparer sa venue ?

Cela découlait de la nécessité de se reconnecter pour s'assurer qu'elle ne revienne pas en tant qu'objet, mais en tant que mère du peuple, et qu'elle joue le même rôle qu'auparavant", raconte Sylvie Vernyuy Njobati. C'est quelques mois plus tard, en juin 2022, pour être précis, que le président de la Fondation allemande du patrimoine culturel prussien a remis à Njobati une lettre confirmant que la statue grandeur nature de Ngonnso serait rendue à son peuple.

Une histoire en dents de scie

L'histoire du peuple Nso et de sa fascination pour sa reine mère remonte à plusieurs siècles. Après sa mort, sa statue a pris une grande importance, symbolisant une pierre angulaire de la culture de la communauté, dont la tradition est fondée sur le culte des ancêtres.

La statue au cœur de la campagne de restitution est l'un des milliers d'objets d'art africains pillés sur le continent pendant la période coloniale. Plus de 500 000 d'entre eux sont aujourd'hui exposés dans des musées en Europe et aux États-Unis. Beaucoup d'autres font partie de collections privées.

Quelques-uns de ces objets ont été restitués à leur pays d'origine. En février 2022, le Nigeria a récupéré deux statues sur plus de 3 000 bronzes du Bénin.

Ces succès, bien que peu nombreux, incitent Vernyuy Njobati à maintenir le cap et à profiter de l'élan qui s'est emparé d'elle. Elle envisage de se lancer dans la réalisation de films dans ce domaine, en espérant immortaliser l'épopée de Ngonnso sur plus de mille kilomètres, de l'Allemagne au Cameroun, au moment où cela se produira.

Une attente interminable

Malgré la promesse faite par l'Allemagne il y a plus d'un an, il n'y a toujours aucun signe de retour de la statue sacrée de Ngonnso dans son pays d'origine.

La communauté Nso s'attendait à ce que les choses avancent plus vite, mais les négociations entre États n'ont toujours pas commencé.

Cela rend Vernyuy Njobati sceptique à l'égard du processus."Il est absurde qu'un État négocie avec un autre en l'absence des parties prenantes, à savoir les musées et la communauté.Si vous montrez trois objets aux représentants de l'État pour qu'ils choisissent Ngonnso, ils ne sauront probablement même pas lequel", déplore-t-elle.

Pour Njobati, il s'agit d'un voyage de passion et de sacrifice. Elle avait promis à son grand-père qu'elle veillerait à ce que leur reine-mère revienne sur ses terres.

Le jour où elle a manifesté devant le musée de Berlin où était exposée la statue de Ngonnso, son grand-père est décédé. Bouleversée par cette perte, Njobati a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que le guide spirituel de son peuple revienne au pays.

"J'ai parcouru un long chemin. Lorsque j'ai entamé ces conversations en 2021, il y avait une réticence générale à s'engager avec les communautés sur la question de la restitution. Elles (les autorités) n'étaient tout simplement pas disposées à le faire", se souvient-elle.

Une lettre antérieure indiquant que Ngonnso était devenu la propriété légale de la Prussian Cultural Heritage Foundation et ne pouvait pas être renvoyé à son peuple reflétait cette réticence.

Mais Vernyuy Njobati se dit "heureuse et satisfaite" de l'évolution de la conversation depuis lors." Je sais que les choses ne se font pas d'un coup, mais je peux mesurer les progrès accomplis, et c'est très important. Ils reconnaissent maintenant les circonstances violentes et le mode d'acquisition contraire à l'éthique".

Aujourd'hui, on estime à 40 000 le nombre d'objets provenant du Cameroun qui se trouveraient dans les musées publics allemands.

Un rapport de recherche, Atlas of Absence, indique que ces objets n'ont pratiquement jamais été exposés, étant confinés dans les dépôts des institutions depuis la période coloniale allemande (1886-1916).

Pour la première fois, les auteurs retracent la présence invisible du Cameroun dans les musées allemands dans l'article publié sur arthistoricum.net, une plateforme de publication en libre accès pour les livres électroniques savants sur l'art et l'histoire.

De nombreuses cartes, diagrammes et photos illustrent la répartition géographique et statistique du patrimoine culturel matériel du Cameroun en Allemagne.Vernyuy Njobati indique que deux autres institutions allemandes ont exprimé leur volonté de restituer des objets dont la provenance est déjà claire : 28 du musée de Liden et deux de l'université de Minds.

"Ils ont commencé à reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'objets pour nous en tant qu'Africains, mais qu'il s'agit de notre patrimoine, de nos expériences, de l'essence même de notre être. Ils sont donc passés de "Nous ne pouvons pas restituer" à "Nous sommes prêts à travailler avec vous", puis à "Nous sommes prêts à restituer"", explique-t-elle.

Les questions relatives à la capacité de l'Afrique à préserver ses propres reliques peuvent contribuer à l'hésitation en matière de restitution.

Dans son livre, Africa's Struggle for Its Art : History of a Postcolonial Defeat, l'historienne de l'art française Bénédicte Savoy affirme que les préoccupations mises en avant par les musées occidentaux pourraient faire partie d'une approche visant à enterrer les demandes, à retarder le processus et à conduire à la capitulation des Africains qui réclament leur patrimoine.

En examinant minutieusement d'anciennes correspondances entre des responsables gouvernementaux et des administrateurs de musées, Savoy met à jour un dialogue sur la restitution qui est figée dans le temps.

"Presque toutes les conversations actuelles sur la restitution de biens culturels à l'Afrique ont déjà eu lieu il y a 40 ans", écrit-elle.Avant l'apparition des musées, les historiens affirment que les Africains ont vécu et interagi avec leurs objets pendant des siècles sans en perdre la "valeur ou la signification".

Les méthodes locales de préservation ont permis de conserver les propriétés physiques intactes dans une large mesure, garantissant qu'elles n'étaient jamais vraiment détruites.

"Le seul problème à ce stade est que le Ngonnso a subi une forme de préservation chimique et qu'il en est probablement dépendant pour conserver ses propriétés, sa forme et son aspect", explique Mme Njobati.

Elle s'empresse d'ajouter qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ce qui est plus important, dit-elle, c'est que de tels objets appartiennent aux palais royaux où ils ont été pillés.

On ne sait pas encore combien de temps Vernyuy Njobati et son peuple Nso devront attendre le retour de Ngonnso, leur guide spirituel. Mais lorsque la reine mère se posera, il faut s'attendre à ce que l'âme d'une civilisation pousse un cri de triomphe exalté.