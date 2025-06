L'un des pays les plus chauds du monde, l'État aride du Niger, situé à la lisière du désert du Sahara, a également connu des tensions politiques de temps à autre depuis qu'il a obtenu son indépendance de la France en 1960.

Voici 5 faits essentiels sur le Niger :

1. L'histoire des coups d'État : 5

Le coup d'État du 26 juillet était le cinquième au Niger depuis son indépendance en 1960. La première transition démocratique du pays a eu lieu en 2021, lorsque Mohamed Bazoum, aujourd'hui déchu, a accédé à la présidence après que son prédécesseur, Mahamadou Issoufou, eut achevé ses deux mandats autorisés par la Constitution.

Cette transition réussie a été saluée par la communauté internationale comme une avancée pour la démocratie. Mais le dernier coup d'État a anéanti cet espoir.

2. Ressources minières - Uranium

Selon l'Association nucléaire mondiale, le Niger possède deux importantes mines d'uranium qui fournissent environ 5 % de la production minière mondiale à partir des minerais d'uranium les plus riches d'Afrique.

L'uranium est un ingrédient clé de la production d'énergie nucléaire, et la France dépend fortement de son ancienne colonie pour son approvisionnement. La France a commencé à exploiter l'uranium dans le nord du Niger dans les années 1960.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est également devenu un petit producteur d'or et de pétrole ces dernières années, mais l'agriculture est le principal moyen de subsistance de sa population et génère d'énormes revenus pour le gouvernement.

3. Taille du pays

Le Niger a une superficie de 1 267 000 km2, ce qui en fait le plus grand pays enclavé d'Afrique de l'Ouest. Plus de 80 % du territoire du Niger se trouve dans le désert du Sahara.

Il est bordé au sud par le Nigeria et le Bénin, à l'ouest par le Burkina Faso et le Mali, au nord par l'Algérie et la Libye et à l'est par le Tchad.

Niamey, la capitale, est remarquablement chaude tout au long de l'année, avec des températures mensuelles moyennes atteignant 38 °C.

4. Population : 26 millions d'habitants

Le Niger compte 26 207 977 habitants selon les données de la Banque mondiale de 2022. La moitié de la population (50,6 %) vit dans la pauvreté.

Bien que son taux de pauvreté soit l'un des plus élevés au monde, le Niger a réalisé des progrès significatifs au cours de la dernière décennie dans la lutte contre la pauvreté et la faim.

La grande majorité de la population du Niger est musulmane, mais il y a aussi une population chrétienne assez importante.

Le pays a le taux de natalité le plus élevé, avec une moyenne de sept enfants par femme. La grande majorité de la population a moins de 30 ans.

5. Langues : Le français

Le français est la langue officielle. Cependant, le Niger compte huit langues classées comme langues nationales : le haoussa, l'arabe, le buduma, le fulfulde, le tamasheq, le tassawaq, le teb gourmanché, le kanuri, le zarma et le songhaï.