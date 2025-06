Des détonations faisant penser à des rafales de coups de feu ,ont été entendues, vers 4 h 45 (locales et GMT) au cœur de la capitale burkinabè, avant de cesser environ 40 minutes plus tard.

À ce stade, peu d’informations ont été données sur l’origine ou encore la cause de ces coups de feu.

Ces faits surviennent six jours après un putsch dans le Niger voisin qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, et des heures après que le Burkina Faso a apporté son soutien à la junte au Niger, suite à des menaces d'intervention armée de la CEDEAO dans ce pays.

Le Burkina Faso fait face à des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui frappent le pays depuis 2015.

Les violences ont fait plus de 16.000 morts civils et militaires en huit ans, selon les dernières estimations de l'ONG internationale Armed conflict location action (Acled), qui répertorie les victimes des conflits à travers le monde, dont plus de 5.000 depuis le début de l'année 2023.

Ces violences ont en outre entraîné le déplacement de quelque deux millions de personnes.