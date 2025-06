"Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey", selon le message, qui précise qu'"elle aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court".

A Paris le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu'"une évacuation est en cours d'organisation et interviendra très rapidement".

Le message aux Français indique que "cette opération d'évacuation (...) a fait l'objet d'une coordination avec les forces nigériennes".

Il précise aux ressortissants français que "la date, l'horaire exacts et le lieu du point de rassemblement et de départ vous seront communiqués le plus rapidement possible" et qu'ils devront "rejoindre le point de rassemblement" par leurs "propres moyens".

Lundi, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger et renversé le président élu Mohamed Bazoum, ont accusé la France de vouloir "intervenir militairement", ce que Paris a démenti.

Lors d'une manifestation de partisans du putsch devant l'ambassade de France à Niamey dimanche, des milliers de personnes ont voulu entrer dans l'ambassade, avant d'être dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes.

Les putschistes nigériens ont précisé que ces les tirs avaient fait "six blessés, pris en charge par les hôpitaux" de la capitale.

Les voisins ouest-africains du Niger ont menacé dimanche d'utiliser "la force" si le président Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici sept jours, une décision soutenue par les partenaires occidentaux de Niamey, dont la France, ex-puissance coloniale dans la région du Sahel minée par les violences djihadistes.