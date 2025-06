Pour Daniel Ortega États-Unis et l'OTAN veulent littéralement "détruire" la Russie.

Cet avis, c'est lors d'une prise de parole ce mardi, dans le cadre d'un événement marquant l'anniversaire de l'Armée de l'air nicaraguayenne, que Daniel Ortega l'a partagé.

"Ce n'est plus une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre des impérialistes de la Terre dirigés par l'OTAN, par les États-Unis, qui tentent de détruire la Russie dans le but de s'imposer en maîtres de la planète", a estimé le président du Nicaragua, l'un des alliés de Moscou en Amérique latine.

"Nous sommes des amoureux de la paix, nous ne nous réjouissons d'aucune confrontation de quelque nature que ce soit, ni n'en sommes heureux, en particulier d'une confrontation comme celle-ci qui met en danger l'existence de l'espèce humaine", a-t-il ajouté.

Daniel Ortega est au pouvoir depuis 2007 et en est a son deuxième mandat présidentiel.