La police sierra-léonaise a déclaré avoir arrêté "plusieurs" personnes, dont des soldats, qui planifiaient des attaques violentes à l'occasion de l'anniversaire des émeutes meurtrières d'août dernier, qui avaient fait plus de 30 morts".

"Le secteur de la sécurité a suivi les informations concernant les activités de certains individus, y compris des officiers supérieurs de l'armée, qui travaillent à saper la paix et la tranquillité de l'Etat", a déclaré la police dans un communiqué reçu par l'AFP lundi en fin de journée.

"A cet égard, plusieurs arrestations ont été effectuées et les suspects aident la police dans ses investigations".

La police a ajouté que les suspects avaient l'intention d'utiliser les manifestations pacifiques prévues la semaine prochaine "comme prétexte pour lancer des attaques violentes contre les institutions de l'État et les citoyens pacifiques".

Affrontements meurtriers

Le 10 août 2022, des manifestations économiques et politiques dans la capitale Freetown et dans d'autres villes ont dégénéré en affrontements meurtriers.

Vingt-sept civils et six policiers ont trouvé la mort ce jour-là et dans les jours qui ont suivi, selon les chiffres officiels.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a organisé des élections générales le 24 juin.

Le président Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat, selon les résultats officiels, que l'opposition conteste.

Les observateurs internationaux ont relevé des "incohérences statistiques" et condamné un "manque de transparence" dans le dépouillement des bulletins de vote après le scrutin.

L'opposition a refusé de participer au gouvernement local ou national, tous les députés sauf un boycottant le parlement.