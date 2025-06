L'entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, s'est dit attristé que les choses n'aient pas fonctionné pour Sadio Mané au sein du club, mais estime que son départ était la meilleure option.

L'attaquant sénégalais, qui a rejoint le Bayern il y a seulement 12 mois, rejoint le nombre croissant de joueurs partis en Arabie saoudite.

Le joueur de 31 ans a rejoint Cristiano Ronaldo à Al Nassr dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 45 millions de dollars.

S'adressant à Sky Germany, Mané a regretté son départ, déclarant : "Quitter le Bayern me fait mal. J'aurais souhaité une fin différente".

Tuchel s'est fait l'écho de ces sentiments lors d'un discours à Singapour à la veille du match amical de son équipe contre Liverpool.

Une longue accolade

"Nous avons eu une longue et grosse accolade et nous avons tous les deux convenu que nous n'aimions pas ce qui se passe maintenant, mais nous pensons que c'est pour le mieux dans cette situation", a déclaré l'entraîneur du Bayern.

"Parfois, les choses ne se passent pas comme tout le monde le souhaite. En personne, j'ai toujours eu une très bonne relation avec lui et cela restera ainsi", a -t-il dit.

"Je comprends tout à fait qu'il se sente blessé et je ne serais pas heureux non plus si ce genre de choses se produisait", a suggéré le technicien allemand.

"Il est évident que c'est quelque chose que nous n'avons pas exploité à son plein potentiel, ce qui est mon travail et ma responsabilité, mais dans cette situation particulière, c'était la meilleure solution pour défaire le nœud."

Alors que Mané quitte le Bayern, le club allemand est fortement lié à l'attaquant de Tottenham Harry Kane. Des représentants du club se seraient rendus à Londres pour discuter d'un accord avec le club de Premier League lundi.

Renforcement

Si Tuchel a refusé d'évoquer l'avenir du capitaine de l'équipe d'Angleterre, il a déclaré que le club était clair sur les joueurs qu'il espérait recruter pendant la période des transferts.

"Je pense qu'il est très important dans notre position de prendre des positions claires et de se concentrer sur quelques joueurs pour renforcer l'équipe", a-t-il déclaré.

"Nous voulons apporter à l'équipe des joueurs supplémentaires dont nous sommes absolument convaincus en termes de personnalité et de qualité, et ne pas nous laisser distraire pendant la période des transferts par la pression du temps ou par d'autres possibilités.