Par Yahya Habil

Au cours de la dernière décennie, la crise des migrants en Méditerranée est devenue un sujet d'importance et de préoccupation pour plusieurs pays du bassin méditerranéen et de l'Union européenne.

Des pays comme l'Italie et la Grèce ont connu un afflux important de migrants africains, à partir de la Libye et de la Tunisie.

Rien qu’en 2014, l'Italie a vu arriver 170 000 réfugiés, ce qui représente le plus grand nombre de migrants dans l'histoire de l'Union européenne.

En 2023, les services de renseignement italiens prévoient un afflux encore plus important, avec environ 700 000 migrants qui devraient traverser la Méditerranée de la Libye vers l'Italie.

Cette projection souligne que la crise des migrants reste une question urgente, toujours d'actualité et de plus en plus préoccupante à mesure que le temps passe.

La migration de ces personnes vers d'autres pays européens a entraîné des tensions accrues entre les communautés et des perturbations occasionnelles de la sécurité. La migration irrégulière présente à la fois des défis et des opportunités pour les pays d'accueil.

D'une part, il existe des coûts potentiels liés à la sécurité des frontières, à l'application de la loi, à la mise en place de centres d’accueil et au traitement des demandes d'asile.

D'autre part, la fourniture de services sociaux et de soins de santé aux migrants sans papiers requiert un budget.

Exploitation économique

Il convient toutefois de noter que les sans-papiers peuvent également apporter une contribution économique en comblant les déficits de main-d'œuvre et en payant des impôts, bien qu'il soit difficile de quantifier ces contributions.

L'impact financier de l'immigration clandestine fait l'objet d'un débat permanent, les estimations variant considérablement en fonction de la méthodologie utilisée et des circonstances spécifiques de chaque pays.

Cette question complexe va au-delà des considérations économiques et englobe des aspects sociaux, politiques et humanitaires.

S'attaquer uniquement aux symptômes ne mènera pas à une solution, car la racine du problème remonte loin dans l'histoire, lorsque les pays occidentaux ont exploité l'Afrique par le biais de la traite des esclaves, de l'extraction des ressources, du travail forcé, de l'exploitation culturelle et de tactiques visant à diviser pour mieux régner.

Cet héritage historique a plongé l'Afrique dans la tourmente, forçant certains à fuir avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur le dos. Certains diront que les pays occidentaux remboursent en quelque sorte une vieille dette à l'Afrique, même si ce n'est pas de la manière la plus souhaitable.

La question de l'exploitation de l'Afrique par l'Occident est un sujet historique complexe qui implique des siècles de colonialisme, d'impérialisme et d'exploitation économique - une vue d'ensemble est cependant essentielle pour comprendre la situation actuelle et la meilleure façon de l'aborder.

L'Italie subit actuellement les conséquences de sa contribution passée à l'embrasement de l'Afrique il y a plusieurs siècles.

Complexités

Cette situation attire l'attention du monde entier sur le problème de fond, même si ce n'est pas de la manière la plus idéale, mais avec l'espoir que l'Afrique puisse en bénéficier à long terme.

Certaines personnalités politiques italiennes, dont la Première ministre Giorgia Meloni, ont fait entendre leur voix pour rejeter la responsabilité sur la France, et ce débat s'est poursuivi avant même l’élection de Giorgia Meloni à ce poste.

La vidéo virale de Giorgia Meloni met en lumière le cercle vicieux dans lequel l'Afrique et l'Europe se trouvent empêtrées, et mérite d'être visionnée pour mieux comprendre la complexité de la situation.

Pour illustrer l'exploitation continue de la France, Pambazuka News rapporte que depuis 1961, la France détient les réserves nationales de 14 de ses anciennes colonies.

En outre, on estime que la France conserve près de 500 milliards de dollars de fonds africains dans son trésor, limitant ainsi l'accès de ces pays à leur propre argent.

Les pays ne peuvent accéder qu'à 15 % de ces fonds par an, ce qui les oblige à emprunter les 85 % restants à des taux commerciaux, prenant ainsi leur propre argent en otage.

Migrants confinés

Pour aggraver le problème, la France impose des limites au montant que ces pays peuvent emprunter aux réserves, ce qui exacerbe leur dépendance économique et entrave leur souveraineté financière.

Malgré la corrélation évidente entre l'exploitation permanente de l'Afrique par l'Occident et la crise actuelle des migrants, les pays occidentaux se contentent souvent de se plaindre de l'afflux de migrants et de rejeter la responsabilité sur des pays comme la Libye et la Tunisie, d'où les migrants partent pour l'Europe.

Tragiquement, beaucoup de ces migrants qui parviennent à atteindre l'Europe sont confrontés à un racisme persistant dans plusieurs sociétés européennes.

L'absence de solutions constructives de la part de l'UE perpétue le cycle sans fin de la crise. Toutefois, certains dirigeants européens, notamment la Première ministre italienne Giorgia Meloni, ont récemment appelé à s'attaquer aux causes profondes du problème.

Si les revendications de Mme Meloni sont fondées, elles n'exonèrent pas l'Italie de ses propres responsabilités, puisque le pays a été impliqué dans la persistance du cycle migratoire par des actes de racisme et des traitements inhumains.

Par exemple, il a été rapporté que des migrants arrivant en Italie ont été enfermés dans des centres de rapatriement permanents et drogués de force avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine.

Une meilleure chance

De telles pratiques ne font qu'exacerber les souffrances et la complexité de la crise des migrants, ce qui nécessite une approche globale et humaine pour s'attaquer aux causes sous-jacentes et garantir la dignité et les droits de toutes les personnes concernées.

Pour mettre fin à cette crise, l'UE doit présenter des solutions constructives visant à traiter le problème à la racine, en Afrique. L'une de ces solutions consiste à assouplir les politiques de contrôle et de restriction imposées par la France et la Grande-Bretagne aux économies africaines.

En outre, la construction d'économies résilientes dans les pays subsahariens, qui contribuent de manière significative au nombre de migrants, devrait être prioritaire par rapport à des mesures telles que l'aide récente à la Tunisie.

Alors que l'aide à la Tunisie est essentielle pour soulager ses besoins financiers, se concentrer sur le développement de l'Afrique sub-saharienne est la clé pour résoudre la crise de manière fondamentale.

En orientant les ressources et le soutien vers ces nations, il y a plus de chances de briser le cycle de la migration et de favoriser une croissance durable dans la région.

L'auteur, Yahya Habil, est un journaliste libyen indépendant spécialisé dans les affaires africaines. Il travaille actuellement avec un groupe de réflexion au Moyen-Orient.

