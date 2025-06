Par Matthew Chan Piu

La série télévisée kenyane "Njoro wa Uba" a été plébiscitée pour avoir illustré les difficultés de la vie dans le pays, avec un équilibre entre amour, finance, injustice, amitié et sentiment d'insécurité.

L'émission est basée sur les épreuves et les problèmes de Njoro, un chauffeur de taxi cultivé qui sillonne les villes de Nairobi et de Mombasa, en pleine effervescence.

La créatrice de la série, Lucy Mwangi, a déclaré qu'elle s'était inspirée de ses discussions franches avec des chauffeurs sur leur quotidien et qu'elle avait cherché à rendre leurs luttes et leurs triomphes plus humains à la télévision.

Les chauffeurs de taxi qui utilisent des applications de navette sont confrontés à une multitude de défis, qu'il s'agisse de revenus précaires, d'horaires exténuants, de problèmes de sécurité ou de fatigue.

Le parcours de Njoro trouve un écho auprès d'un public désireux de trouver de l'humour au travers des défis de la vie.

Un public enthousiaste

Dès la diffusion de l'épisode principal, la série est devenue un succès et captive le public par ses scénarios et ses personnages.

"L'équipe a mené des entretiens approfondis avec les conducteurs, découvrant des histoires de résilience, de problèmes et de rêves. Ils ont écouté les témoignages sur les longues heures passées au volant, les efforts déployés pour nouer les deux bouts et les répercussions sur leur bien-être physique et mental", a expliqué Mme Mwangi.

Elle a cherché à préserver l'authenticité de l'émission en y intégrant les défis auxquels sont confrontés les conducteurs des différentes régions.

Pendant deux saisons, l''équipe de production s'est rendue dans la ville côtière de Mombasa, où elle a rencontré des conducteurs locaux pour comprendre les différents défis qu'ils rencontrent.

Au-delà de son aspect comique, le spectacle dépeint Nairobi, la capitale animée du Kenya.

Sous la richesse culturelle et l'importance historique de la ville se dissimulent des éléments plus sombres tels que l'indifférence vis-à-vis la politique, la corruption et l'inefficacité.

La culture de "Hustle"

La série se penche sur ces questions, mettant en évidence les luttes qui imprègnent la vie quotidienne des Kényans.

En mettant en lumière la culture de hustle de Nairobi, l'émission nous rappelle les réalités difficiles auxquelles les chauffeurs sont confrontés lorsqu'ils essaient de gagner honnêtement leur vie.

"Njoro wa Uba" ne se contente pas de divertir, elle rend humaine la profession de chauffeur de taxi, suscitant l'empathie et le respect des téléspectateurs. Elle souligne la nécessité pour les décideurs politiques de prendre en compte le bien-être des chauffeurs de taxi et de créer un environnement favorable à leur profession.

La garantie d'une rémunération équitable, la réglementation des heures de travail et la mise en œuvre de mesures de sécurité peuvent faire une différence significative dans la vie de ces chauffeurs.

Njoro wa Uba" continue de captiver le public et, bien qu'il s'agisse d'une fiction, la série ouvre une opportunité de combler le vide entre les passagers et les conducteurs.

Il ne s'agit pas seulement d'une émission de télévision, mais d'un miroir reflétant l'expérience humaine et rappelant que chaque conducteur a une histoire à raconter.