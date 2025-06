Par Mazhun Idris

Une semaine après le coup d'État militaire qui a entraîné la chute du gouvernement élu au Niger, la communauté internationale se range derrière la CEDEAO, en vue d'un éventuel recours à la force pour renverser le putsch.

Les dirigeants du bloc régional de la CEDEAO se sont réunis pour un sommet d'urgence à Abuja, la capitale nigériane, et ont publié un communiqué appelant au retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Au cas où la junte resterait sur ses positions, ils ont mis en garde contre des représailles pouvant impliquer l'usage de la force.

Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui préside la CEDEAO, a déjà eu des entretiens téléphoniques avec des dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ce qui témoigne d'un soutien potentiel au bloc régional.

Mais sous le vernis d'un effort concerté pour restaurer la démocratie au Niger, tout ne semble pas aller comme sur des roulettes.

Des voisins dirigés par des militaires

Dans ce qui est considéré comme un coup diplomatique significatif pour la CEDEAO, les gouvernements militaires des pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, ont mis en garde contre une éventuelle intervention militaire au Niger.

Les deux pays ont précisé que toute intervention visant à rétablir le président déchu Mohamed Bazoum au Niger serait considérée comme une "déclaration de guerre" à leur encontre.Kabir Adamu, analyste de la sécurité et du renseignement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et directeur général de Beacon Consulting, considère que de telles menaces sont habituelles.

"La déclaration du Burkina Faso et du Mali n'est pas surprenante, car il s'agit également de juntes militaires isolées, tout comme le Niger l'est aujourd'hui. Il n'est pas inhabituel que de telles coalitions émergent du chaos", a-t-il déclaré à TRT Afrika. Mais qu'est-ce qui pousse ces deux pays francophones à s'opposer au bloc régional ?Joseph Ochogwu, directeur général de l'Institut nigérian pour la paix et la résolution des conflits à Abuja, considère que les activités des "acteurs extérieurs et le soutien des entreprises de sécurité comme le groupe russe Wagner au Sahel" sont un facteur de la crise.

"Les gouvernements du Mali et du Burkina sont déjà dans un bourbier d'où ils ne peuvent plus sortir. Il ne leur reste plus qu'à chercher des alliés et à se livrer à un jeu populiste sous le prétexte d'une résistance africaniste au post-colonialisme", a déclaré Joseph Ochogwu à TRT Afrika.

Le Dr Adamu présente une hypothèse similaire. "Les juntes du Mali et du Burkina Faso misent actuellement sur leurs relations avec le réseau de sécurité russe. Et ce, malgré le fait que plus de la moitié de leurs pays sont aux mains de groupes armés non étatiques". Vague de changements politiques

Ces dernières années, la région de l'Afrique de l'Ouest a connu plusieurs prises de pouvoir militaires. Le premier des récents coups d'État au Mali a eu lieu en août 2020, puis un autre en mai 2021. La Guinée a ensuite connu son propre coup d'État en septembre 2021, suivie par le Burkina Faso en janvier de cette année.

Craignant la contagion, la CEDEAO a imposé des sanctions commerciales et économiques sévères à l'encontre des nouveaux régimes militaires, afin d'empêcher d'autres coups d'État dans la région.

Ce n'est qu'en juillet 2022 que le bloc régional a levé les sanctions économiques et financières contre le Mali après avoir accepté l'engagement du gouvernement militaire d'organiser des élections en février 2024.

Le Dr Adamu prévient que la région de la CEDEAO est en train de se faire prendre dans la géopolitique fragile des pays occidentaux par rapport à la Russie.

"Nous continuerons à voir ces deux blocs de puissance utiliser la diplomatie économique, entre autres influences, pour prendre le dessus sur notre politique et notre économie régionales", a-t-il déclaré.

"L'Afrique doit lutter contre la nouvelle ruée des superpuissances sur ses ressources naturelles.

Le coup d'État au Niger, les manifestations de soutien qui ont suivi et les signes latents de résistance à l'intervention de la CEDEAO pourraient être dus au fait que l'organisation semble cibler le pays en termes de proposition d'action militaire pour restaurer la démocratie.

Bien que la CEDEAO ait imposé des sanctions similaires au Mali, au Burkina Faso et à la Guinée à la suite de coups d'État dans ces pays, elle n'a pas finalement opté pour une intervention forcée afin de rétablir les dirigeants évincés.

L'action s'est largement limitée à isoler politiquement les gouvernements militaires. Cela peut s'expliquer par le fait que le Niger a été un allié clé dans les campagnes occidentales contre le terrorisme au Sahel.

Le coût de la force

Au milieu des avertissements fermes de la CEDEAO sur la défense de la démocratie et la tolérance zéro à l'égard d'une nouvelle déstabilisation politique en Afrique de l'Ouest, certains experts considèrent qu'il y a des raisons critiques de mettre en garde contre les coûts potentiels de toute intervention au-delà de la diplomatie de la navette.

Les analystes ont prévenu que toute intervention aurait très probablement des conséquences indésirables sous la forme de conflits politiques et de coûts humanitaires, sur la base d'informations selon lesquelles des partisans de la junte organiseraient des rassemblements dans la capitale du Niger, Niamey.

"La junte nigérienne est déjà en train d'attiser la frénésie des citoyens en capitalisant sur le sentiment anti-français qui fait rage et en le transformant en une arme contre l'intervention extérieure", a expliqué Dr Adamu.

"Cette tendance laisse présager un risque sérieux de voir les citoyens se retourner contre tout effort géopolitique visant à sauvegarder la démocratie dans le pays. S'ils y voient une sorte d'agression extérieure, le contrecoup sera difficile à gérer", a-t-il ajouté.

L'heure est à la discrétion

Les experts conseillent à la CEDEAO de faire preuve de prudence alors qu'elle tente d'empêcher d'autres prises de pouvoir militaires dans la région, essentiellement, de ne pas perdre sa légitimité et son soutien de masse.

Mais comme le souligne le Dr Ochogwu, la situation est bien plus grave en réalité. "Il est regrettable que la sous-région de la CEDEAO soit confrontée à des prises de contrôle militaires de régimes démocratiques ,au Mali, au Tchad et maintenant au Niger. Ces développements peu glorieux n'augurent rien de bon pour l'ensemble du continent", a-t-il déclaré.

Il recommande des actions diplomatiques rapides pour surmonter les défis auxquels est confrontée une région à l'histoire mouvementée.

"La plupart des protocoles diplomatiques de l'Union africaine et de la CEDEAO ont été malmenés au fil du temps en termes de démocratie, de gouvernance, de justice et de gestion des conflits", a-t-il ajouté. Plus que toute autre chose, la CEDEAO doit gagner le jeu de la diplomatie et obtenir le soutien des masses au Niger.

Pour ce faire, le Dr Ochogwu conseille à l'Union d'investir davantage dans une communication efficace afin de contrer la propagande pro-coup d'État dans l'espace public.