Au moins vingt morts ont été signalés en Ouganda, mercredi, après qu'un bateau ait chaviré dans le lac Victoria, a annoncé la police.

Patrick Onyango, un officier de police, a déclaré dans un communiqué que 34 personnes étaient à bord du bateau et que le décès de vingt d'entre elles a été confirmé, tandis que neuf autres ont été secourues.

"Le bateau transportait des sacs de charbon de bois, des aliments frais et du poisson", a-t-il noté, ajoutant que la cause de l'incident est dûe à la surcharge et au mauvais temps.

Onyango a affirmé qu'une opération de recherche était en cours pour retrouver cinq personnes encore portées disparues.

John Wandera, un pêcheur qui faisait partie de ceux qui ont secouru les victimes, a déclaré à Anadolu que le bateau avait chaviré à cause des vents violents.

Le 5 juillet dernier , cinq personnes sont mortes lorsque leur bateau a chaviré sur le même lac dans le district de Mukono. Il convient de noter que les naufrages des bateaux sont fréquents en Ouganda.