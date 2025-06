Le Maroc a battu la Colombie 1-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et entrer encore plus dans l'histoire.

Le Maroc est la première nation arabe ou nord-africaine à aller aussi loin dans la Coupe du monde féminine. Le but victorieux du Maroc a été inscrit dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, lorsque Anissa Lahmari a transformé un penalty repoussé.

Grâce à cette victoire, le Maroc se qualifie à la deuxième place du groupe, derrière la Colombie, et élimine l'Allemagne, double championne du tournoi.

La qualification du Maroc pour la Coupe du monde de football féminin a inspiré toute une génération. Cette victoire consolidera l'héritage des Lionnes de l'Atlas, qui avaient été battues 6-0 par l'Allemagne lors de leur premier match dans le tournoi, mais qui ont rebondi avec des victoires consécutives.

La gardienne Khadija Er-Rmichi a joué un rôle déterminant dans cette victoire, en arrêtant un tir colombien avec son pied tendu.

Elle a bloqué un tir bas du pied droit de Mayra Ramirez à la 63e et a repoussé un autre tir 10 minutes plus tard pour permettre au Maroc de garder l'avantage. La Maroc affrontera la France pour les huitièmes de finale. Le Nigéria et l'Afrique du Sud sont les autres nations africaines qui se sont qualifiées pour le prochain tour.