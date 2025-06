Les exportations de la Turquie en juillet ont totalisé 20,09 milliards de dollars, en hausse de 8,4% sur une base annuelle, a annoncé jeudi le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat.

De janvier à juillet, les exportations du pays ont totalisé 143,4 milliards de dollars, soit une légère baisse annuelle, a déclaré le ministre.

Au cours des 12 derniers mois, les exportations ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 253,38 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

"Ce résultat a été obtenu malgré la stagnation de la production mondiale, en particulier de notre plus grand marché d'exportation, l'UE, l'affaiblissement de la production et du volume des échanges dans l'économie mondiale, ainsi que la baisse significative des prix du commerce mondial et des prix des matières premières", a-t-il souligné.

La part des technologies moyennes-hautes et hautes dans les exportations globales du pays est passée de 36,9 % en 2022 à 40,8 % au cours des sept premiers mois de cette année, s'est par ailleurs félicité Bolat.

En juillet, les importations de la Turquie ont augmenté de 11,1 % pour atteindre 32,47 milliards de dollars, tandis qu'au cours des sept premiers mois, elles ont totalisé 217,5 milliards de dollars, soit une hausse de 5,1 % sur une base annuelle.

Les importations d'énergie du pays ont chuté de 26 % pour atteindre 41,1 milliards de dollars au cours de la période de sept mois, a encore indiqué le ministre pour conclure.