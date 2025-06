"C'est dans la localité de Assaylal, à une vingtaine de km de Ménaka en direction de la localité de Aderanboukane, que l'armée malienne est tombée dans une embuscade jeudi. Le bilan est lourd", a dit un élu local à l'AFP.

"Nous sommes actuellement en train d'évaluer le bilan. Des terroristes de l'Etat Islamique ont tendu jeudi une embuscade à des éléments de l'armée non loin de Ménaka.

"Nos troupes se sont férocement défendues", a affirmé une source militaire malienne.

Un responsable policier a confirmé l'information, précisant que l'armée "escortait des camions vers le Niger".

L'AFP n'était pas en mesure de dire à quoi les camions escortés devaient servir dans ce pays voisin en proie à la propagation djihadiste et plongé dans une crise politique majeure depuis un coup d'Etat militaire il y a une semaine.

Le Mali, également gouverné par une junte depuis un putsch en 2020, a assuré aux nouvelles autorités nigériennes son soutien et prévenu qu'elle considérerait une intervention militaire au Niger comme une "déclaration de guerre" contre son propre pays.

Une figure du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a rappelé mercredi lors d'une visite à Bamako l'importance de la coopération entre les deux pays dans leur combat face aux djihadistes.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord et qui s'est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins.

La région de Ménaka, dans le nord-est, est le théâtre depuis plusieurs mois d'une poussée de l'État islamique au grand Sahara (EIGS).

Les attaques du groupe djihadiste auraient fait selon un récent rapport de Human Rights Watch, des "centaines" de morts et contraint des milliers de personnes à fuir la zone depuis le début de l'année.