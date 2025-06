Par Fırmaın Erıc MBADINGA

Pour le combat Nganou - Fury qui cristallise l’attention des amateurs de sport de combat et du noble art en particulier, beaucoup se demandent si les débuts du camerounais sur un ring de boxe sera couronné de succès.

Aux bouts des gants de cet affrontement, la somme de 8 millions de dollars pour le natif de Batié au Cameroun où cette somme correspondrait à au moins 4 milliards de francs CFA.

Le titre de champion du monde des poids lourds de la WBC ,tıtre que détient Fury, quant à lui, ne sera pas en mis jeu dans ce combat qui tiendra sur 10 rounds.

À 36 ans, avec un palmarès de 20 combats professionnels à l'UFC pour 17 victoires dont 12 par KO,Francis Ngannou pliera les poingsface à Tyson Fury qui est considéré comme l’un des meilleurs poids lourds des 10 dernières années. Le britannique de 34 ans est invaincu en 34 combats.

La question qui se pose presque naturellement est donc, celle de savoir qu’elles peuvent être les chances du camerounais de remporter le combat face au géant de 2,06 m. Et cette questıon TRTAFRIKA l’a posée à Christian Mulumba Kalumba, spécialiste congolais et passionné de sports, notamment des arts martiaux. L’ancien président de l'association des sportifs de Kinshasa dit suivre de près tout ce qui est lié à ce combat.

Pour le combat du28 octobre à Riyad, Christian Mulumba Kalumba est formelle, Francis Ngannou peut créer la surprise. C'est en effet avec beaucoup d’enthousiasme qu'il parle de ce combat qui, pour lui, sera un grand évènement, particulièrement pour la jeunesse africaine.

'’Non seulement j’apprécie l’organisation de ce combat, mais je me réjouis à l’idée de voir ce digne fils du continent relever ce défi’’, a confié Christian Mulumba Kalumba.

Pour Mulumba Kalumba ce combat va opposer sans aucun doute les deux combattants les plus puissants au monde, chacun pris dans sa discipline.

'’Je suis heureux pour Francis Ngannou parce qu’il va réaliser ainsi son rêve d’enfance qui est celui de faire de la boxe anglaise. Il va s’attaquer à cet autre prédateur sur son terrain de prédilection. Néophyte, il le sera peut-être, mais Ngannou est un néophyte d’un autre genre, comme un joueur d’échec, il calcule ses coups’’, confie l'analyste congolais.

Pour celui qui est également journaliste de métier, Francis Ngannou a deux options pour ce combat, celle de rentrer dans la légende de la boxe avec une victoire et celle de repartir en cas de défaite dans son registre de prédilection de MMA ,mais avec une défaite de plus à son palmarès.

Les atouts de Ngannou

Pour le rendez-vous deRiyad, les bookmakers, on fixé la cote de Francis Ngannou à 6 contre 1, ce qui veut dire que le camerounais a une chance sur 6 de battre Tyson Fury. Maıs Chrıstıan Mulumba Kalumba n'est pas de cet avis.

'’ Francis a une droite très puissante. Sa force de frappe est estimée à 129 mille unités. Pour les amoureux de formule 1, cela signifie que la pression exercée par un seul coup de poing du camerounais correspond à la pression d’une berline en pleine vitesse.

"C’est donc une arme redoutable que personne ne voudrait recevoir’’, argumente Christian Mulumba Kalumba, d’un ton confiant.

À cette force naturelle, le spécialiste congolais conseille d’ajouter comme autres atouts, l’explosivité et l’agressivité de Francis Ngannou.

Et selon M. Mulumba Kalumba l’explosivité et l’agressivité naturelle de Francis Ngannou peuvent être justement bonifiées avec la présence et les conseils pratiques de Mike Tyson, la légende vivante de la boxe anglaise, plusieurs fois champion du monde qui a décıdé de rejoindre le camp de préparation du camerounaıs.

Les faiblesses du Camerounais

Dans cette bataille, les deux combattants vont se battre avec leurs forces et faiblesse naturelles. Aux titres des éléments qui ne seraient pas à l’avantage de Francis Nganou, Christian Mulumba Kalumba évoque la taille de l’Anglais face au 1,93 m du camerounais soit une différence entre les deux hommes de 13 centimètres.

Autre élément mentionné, l’allonge. Tyson Fury a une allonge de 2,16 mètres contre 2,11 m, assez pour permettre à l’Anglais de tenir son adversaire à distance.

Le poids comptera aussi. Alors que Francis Ngannou pèse en moyenne 115 kg, son adversaire le soir du 28 octobre fait pencher la balance à 120 kilos en moyenne.

'’Sur le plan technique, Tyson Fury est un boxeur complet et polyvalent. Bon attaquant, Fury sait aussi se défendre, car on ne reste pas champion du monde invaincu aussi longtemps si on ne maîtrise pas à la perfection ces deux systèmes’’ affirme Chrıstian Moulumbu.

Le regard de la jeunesse africaine sur le combat

Si pour Tyson Fury et ses millions de fans ce combat ne sera qu’une simple formalité, pour beaucoup d’Africains, les jeunes notamment, ce combat est un gros évènement et à la fois une source d’espoir et de fierté.

''Les Africains amateurs de sports de combat ou de tout autre sport devraient avoir les étoiles plein les yeux ce jour-là. Ils seront surement nombreux à se dire : ce gars est issu comme moi d’un milieu pauvre. Il a comme moi, passé des nuits sans sommeil, tenaillé par la faim. Il a été un sans domicile fixe à Paris’’, conclut Christian Mulumba Kalumba qui présente le camerounais comme un modèle de persévérance et d’abnégation pour la jeunesse africaine.