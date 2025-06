La 14ᵉ conférence annuelle des ambassadeurs a débuté ce samedi dans la capitale turque Ankara avec la participation des ambassadeurs turcs en poste à l'étranger et dans le pays.

La conférence, qui se tient sous le thème : "Notre politique étrangère au siècle de la Turquie", se poursuivra jusqu'au 9 août.

Depuis 2008, le ministère turc des Affaires étrangères organise chaque année cette conférence, au cours de laquelle les ambassadeurs discutent des développements régionaux et mondiaux.

Les ambassadeurs auront également l'occasion d'échanger leurs points de vue sur les tendances mondiales et les récents défis et opportunités, car la conférence joue un rôle important dans la planification interne de la politique étrangère et la coordination interinstitutionnelle.

Dans le cadre de la conférence, le président Recep Tayyip Erdogan recevra les ambassadeurs pour leur donner des évaluations et des lignes directrices en matière de politique étrangère.

Le président du Parlement, Numan Kurtulmus, devrait également rencontrer les ambassadeurs.