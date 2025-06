L’accord entre la RDC et le Kenya vise à renforcer la coopération bilatérale entre ces deux pays dans le domaine de défense.

Le docmument a été signé, à l'issue d'une discussion à huis clos, par Jean-Pierre Bemba, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale et son homologue kenyan Aden Barre Duale.

La formation des Forces armées conolaises (FARDC) par l'armée kenyane fait partie des termes de l'accord. Les premières unités sont déjà en cours de formation à Kisangani, chef-lieu de la province de Tshopo, dans le centre nord-est du pays.

"Cette rencontre est essentielle pour apporter de l'aide et renforcer les capacités des FARDC" a déclaré Jean-Pierre Bemba, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale sur son compte Twitter.

M. Bemba rappelle que l'on vie une l'époque où les États doivent s'unir, car cette situation affecte toute la région

Cet accord intervient quelques mois après que le groupe rebelle M23 a repris quelques positions qu'il avait abandonnées du territoire de Rutshuru notamment.

Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda nie.

"Les deux volets vont contribuer à la crédibilité de cette coopération et devra se traduire par le respect mutuel et l'objectivité dans les rapports entre le Kenya et la RDC", a souligné Jean-Pierre Bemba.

La rencontre entre les deux ministres intervient à la suite d'une séance de travail des experts des deux pays.

La réunion a commencé mercredi 2 août à Goma, dans l'est de la RDC, et va se poursuivre jusqu'au 7 août.