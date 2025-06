De nombreux Soudanais vivant à Khartoum, la capitale, disent avoir été témoins ce samedi de violents affrontements qui ont, une fois de plus, opposé l'armée soudanaise aux FSR dans le quartier d'Al-Lamab, au sud de Khartoum.

Des témoins ont précisé que ces affrontements ont donné lieu à l'usage d'armes lourdes et légères, soulignant que le retentissement de l'artillerie et des armes lourdes a été entendu dans les quartiers de "Al-Ashra et Al-Nuzha".

D'autres témoins ont signalé que les quartiers au sud de la ville d'Omdurman, à l'ouest de la capitale, ont également été le théâtre de violents affrontements entre l'armée et les FSR.

Ces développements interviennent un jour après que le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah Al-Burhan, a annoncé la formation d'un comité "pour les crimes de guerre et un inventaire des violations et pratiques" des Forces de soutien rapide, depuis la mi-avril.

Depuis cette date, l'armée et les Forces de soutien rapide se livrent à des affrontements qu'une série de trêves n'a pas réussi à arrêter, faisant plus de 3 000 morts, pour la plupart des civils, et environ 3 millions de personnes déplacées et de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon l'ONU.

L'armée, dirigée par al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, dirigées par Mohammad Hamdan Dogolo, se renvoient la balle sur la question de savoir qui des deux parties est responsable du déclenchement des combats et des violations répétées des trêves.