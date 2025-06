Par Coletta Wanjohi

Chaque matin, dans son émission de radio, Salma Msangi parle avec passion des questions relatives à la maternité, entrecoupant les conversations de son expérience personnelle de l'éducation d'un enfant.

Les auditeurs tanzaniens qui écoutent l'émission de Salma connaissent son point de vue sur l'allaitement maternel exclusif, qu'elle défend ardemment auprès de toutes les mères qui ont des doutes sur l'allaitement de leur bébé.

"Lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai été confrontée à des problèmes d'allaitement", a raconté Salma à TRT Afrika.

En tant que nourrice, elle doutait d'elle-même lorsque des membres de sa famille et des amis lui disaient qu'elle privait son enfant d'une alimentation suffisante en ne comptant que sur le lait maternel.

"J'ai dû demander de l'aide à l'hôpital où j'ai accouché", raconte-t-elle. "Les professionnels de la santé m'ont beaucoup aidée et m'ont fait comprendre que le lait maternel suffit à l'enfant, au moins pendant les six premiers mois.

Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène urbain.

Dans un village de l'ouest du Kenya, Sarah Khatievi apprécie la compagnie de ses six petits-enfants venus lui rendre visite. Cette femme de 68 ans se souvient que pour ses huit enfants, elle a complété l'allaitement par une alimentation solide.

"Un enfant ne peut pas se contenter du lait maternel, c'est ce que nos mères nous ont appris", explique Sarah. "Pour tous mes enfants, j'ajoutais de l'eau au lait maternel. Vers l'âge de cinq mois, j'ai introduit la purée de pommes de terre et le porridge avant de les sevrer complètement du lait maternel après six mois".

Sarah a éclaté de rire en racontant à TRT Afrika un autre conte de bonne femme qui lui a été transmis. Sa mère lui aurait dit que pour savoir si un enfant est bien nourri, il faut vérifier la taille de son estomac au fur et à mesure qu'il se nourrit.

"Lorsqu'il est rond comme une boule, c'est le signe que le bébé est rassasié".

Une alimentation exclusive

L'allaitement maternel exclusif signifie que la seule chose qui entre dans l'estomac du bébé est le lait de sa mère. L'enfant ne reçoit même pas quelques gouttes d'eau.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que chaque enfant se nourrisse exclusivement de lait maternel, qui regorge de nutriments et de bonnes bactéries bénéfiques pour l'intestin de l'enfant, pendant au moins les six premiers mois suivant la naissance.

Il est également conseillé aux mères de commencer à allaiter dans l'heure qui suit la naissance de leur enfant, même si cela s'avère difficile pour de nombreuses femmes. Dans certains cas, les problèmes sont à la fois physiologiques et psychologiques.

"Certaines mères s'inquiètent de ne pas avoir assez de lait pour leur enfant", explique Victoria Kirway, infirmière spécialisée dans les soins néonatals à l'hôpital CCBRT de Dar es Salaam, en Tanzanie.

"Nous disons toujours qu'il peut y avoir des problèmes en raison des changements hormonaux, mais que le lait maternel finira par être produit naturellement", a -t-elle ajouté.

Victoria affirme qu'une mère ne doit pas s'inquiéter de produire suffisamment de lait maternel, assurant que cela viendra naturellement au fur et à mesure qu'elle et son bébé grandiront.

"Lorsqu'un enfant naît, il n'a pas besoin de beaucoup de lait ; ce que le bébé reçoit par le biais du lait maternel est donc suffisant. Il suffit de faire téter l'enfant toutes les deux ou trois heures pour que le lait maternel s'accumule.

La tendance beauté

Chaque fois qu'elle interagit avec de nouvelles mères dans le cadre de son émission, la présentatrice radio Salma rencontre des cas où les idées reçues sur le conflit entre l'allaitement et la beauté s'affrontent.

"D'où venez-vous ? Dites-moi pourquoi vous n'allaitez pas", peut-on l'entendre dire dans la deuxième partie de son émission qui reprend une chanson populaire en kiswahili sur les femmes et la beauté.

Cette session est populaire et attire de nombreuses personnes, principalement des jeunes femmes qui parlent ouvertement du fait qu'elles n'allaitent pas parce qu'elles veulent rester belles.

"Les gens veulent toujours en parler ; le sujet ne vieillit jamais", explique Salma à TRT Afrika.

"Beaucoup de jeunes femmes pensent que si elles allaitent, la taille et la forme de leurs seins seront affectées", explique cette mère de trois enfants. "Ce que mes consœurs ne comprennent pas, c'est que la forme et le volume de nos seins sont dictés par la nature, et non par l'allaitement."

L'OMS et l'UNICEF notent que "les bébés qui ne sont pas allaités ont 14 fois plus de risques de mourir avant d'atteindre leur premier anniversaire que les bébés nourris exclusivement au sein".

Cette statistique éloquente se reflète dans la réalité.

"Des mères viennent nous voir avec des enfants malades et, lorsque nous les interrogeons, elles nous disent que leurs enfants n'ont jamais été nourris au sein. En creusant un peu, il s'avère que ces mères n'avaient aucune raison médicale de ne pas donner le lait maternel à leurs enfants", explique l'infirmière Victoria.

Selon les médecins, un enfant nourri exclusivement au sein dans les premiers mois suivant sa naissance tend à devenir un individu doté d'un haut niveau d'intelligence.

"Nous disons toujours à ces mères que si elles privent leurs enfants de lait maternel, elles cultivent une culture de faible immunité contre les maladies. Le simple fait d'allaiter peut éviter à un enfant une pneumonie, une méningite, une infection des voies urinaires, de l'asthme, du diabète, de l'obésité et des problèmes cardiaques", explique Victoria.

Le lait maternel protège également les enfants contre des maladies chroniques telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Il est également bénéfique pour les mères, les protégeant des cancers du sein et de l'ovaire.

L'OMS reconnaît que des pays africains comme la Côte d'Ivoire et la Somalie ont vu leur taux d'allaitement augmenter après une campagne persistante sur les avantages de l'allaitement.

Allaitement et travail

L'impératif de reprendre le travail peu après l'accouchement et l'absence d'environnement favorable à l'allaitement sur le lieu de travail constituent un défi pour les mères qui aimeraient poursuivre l'allaitement exclusif, mais qui ne peuvent le faire pour des raisons autres que personnelles et médicales.

C'est dans ce contexte que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée chaque année du 1er au 7 août, revêt une importance particulière. Cette année, le thème est "Faisons en sorte que l'allaitement au travail fonctionne".

L'OMS exhorte tous les employeurs à soutenir l'allaitement sur le lieu de travail.

Dans une déclaration commune avec l'UNICEF, elle a demandé aux entreprises et aux employeurs individuels de "fournir des congés payés suffisants à tous les parents qui travaillent et à tous ceux qui s'occupent d'enfants pour qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs jeunes enfants".

Il s'agit notamment d'un congé de maternité rémunéré d'au moins 18 semaines, de préférence pour une période de six mois ou plus après la naissance.