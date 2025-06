Une réunion internationale sur la sécurité a débuté samedi à Djeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pour discuter des moyens de résoudre la crise russo-ukrainienne, qui perdure depuis 2022.

Selon le média saoudien Al-Ekhbariya, la réunion consultative des conseillers en sécurité examinera les derniers développements de la crise russo-ukrainienne. Et selon le même média, "de nombreux pays occidentaux et asiatiques ont pris part à la rencontre, même si noms n'ont pas été précisés.

Vendredi, l'Agence de presse saoudienne a annoncé que le Royaume accueille une réunion dans la ville de Djeddah, à l'ouest du Royaume, et que la crise ukrainienne serait au menu des discussions des conseillers à la sécurité nationale et de représentants de certains pays.

Fin juillet, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a révélé qu'"une trentaine d'initiatives de paix" pour un règlement en Ukraine a été reçue par des voies officielles et non officielles, depuis le début de la guerre en février 2022.

Le 29 juillet, The Wall Street Journal américain a révélé que l'Arabie saoudite se préparait à accueillir des pourparlers de paix sur l'Ukraine, auxquels participeraient de hauts responsables de 30 pays, avec la présence d'Ukrainiens et de pays occidentaux et sans la Russie.

L'Ukraine et la Russie avaient précédemment annoncé la suspension des négociations. Il convient de rappeler que les délégations russe et ukrainienne ont mené des négociations directes à trois reprises dans les villes de Gomel et de Brest en Biélorussie et une fois à Istanbul.