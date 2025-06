Des opérations conjointes des forces de défense du peuple ougandais (UPDF) et des forces armées congolaises (FARDC) poursuivent leurs offensives contre le groupe terroriste ADF dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Les forces conjointes ont pu sauver deux jeunes filles, Aisha Mbabazi, âgée de 17 ans, et Shaima, âgée de cinq ans, lors des opérations militaires contre les positions de l’ADF dans la localité de Mwalika dans le nord-est du Congo", a déclaré à TRT Afrika le major Bilal Katamba, porte-parole de "Shujaa".

"Shaima est actuellement soignée par le personnel médical de l'UPDF parce qu'elle était dans un état de santé critique, présentant des symptômes graves de malnutrition et de déshydratation. L'équipe médicale fait de son mieux pour lui sauver la vie" ajoute le major Katamba.

Shujaa, une opération conjointe des forces de défense du peuple ougandais (UPDF) et des forces armées congolaises (FARDC) vise à déloger les rebelles ougandais des ADF, affiliés au groupe terroriste Etat islamique (EI), qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo.

"Les forces conjointes condamnent avec la plus grande fermeté les actes d'enlèvement et d'enrôlement d'enfants dans des organisations terroristes par le biais de la radicalisation et procèdent à des ratissages dans les zones environnantes de Mwalika, d'où les deux filles ont été sauvées, afin de s'assurer qu'aucun autre enfant n'est encore pris au piège dans la nature", a déclaré l'officier ougandais.

En juin dernier, les rebelles du groupe ADF avaient tué 41 personnes dans l'attaque d'un internat situé dans une ville ougandaise situé à la frontière avec la RDC. Les assaillants avaient également enlevé six (6) élèves.

Les forces ougandaises n'ont pas précisé si les deux filles libérées faisaient partie de ses élèves kidnappés.

Le major Katamba affirme qu’au cours des opérations lancées le 4 août dans la vallée de Mwalika, province du Nord-Kivu, les forces conjointes ont attaqué une position des ADF et récupéré une mitrailleuse munie d'un chargeur.

Les forces congolaises et ougandaises contrôlent depuis plusieurs semaines ce bastion de Mwalika et promettent de garantir la sécurité des populations sur place.

Le groupe ADF a été créé en Ouganda au milieu des années 1990 avec pour objectif de renverser le président Yoweri Museveni.

Depuis octobre 2014, ils ont tué des milliers de civils dans l'est du Congo où ils ont établi leurs bases.