Le Nigeria est devenu la première nation à remporter quatre titres consécutifs de l’AfroBasket féminin au cours des quatre dernières décennies en battant le Sénégal en finale (84-74) ce samedi 5 août à Kigali, au Rwanda.

Le Nigeria règne en maître sur le continent africain. Ce samedi, la 16e nation au classement FIBA a terminé l'AfroBasket sans défaite, remportant une nouvelle victoire convaincante en finale contre le Sénégal (84-74).

Les Tigresses ont compté une avance de 20 points avant de subir un retour des Lionnes dans le quatrième quart temps, contenu à cinq points (69-64), puis de remettre le pied sur l’accélérateur en fin de partie.

Le Nigeria a remporté son quatrième titre consécutif et son sixième titre continental, 20 ans après avoir conquis son premier titre au Mozambique en 2003. Dans les années 1970, le Sénégal a été la dernière équipe à avoir gagné quatre titres africains.

Le succès du Nigeria a permis à Rena Wakama de devenir la première femme à remporter un titre de l'AfroBasket féminin en tant qu'entraîneur principal.

Alors que certains doutaient au départ de la capacité des D'Tigresses à conserver leur titre africain, elles ont prouvé qu'ils avaient tort. Et elles l'ont fait avec style.

"Nous avons un entraîneur qui croit en nous. Nous savions donc que nous avions notre destin entre nos mains. Même lorsque le Sénégal est revenu, nous savions que nous devions nous surpasser, rester soudés et nous y sommes parvenus. Je me suis dite que je ne venais pas à Kigali pour perdre quoi que ce soit. Et être MVP est un grand honneur" a déclaré Amy Okonkwo, MVP du tournoi lors d’une interview avec les médias.