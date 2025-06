Ces déclarations interviennent alors que l’ultimatum d’une semaine fixé par la CEDEAO avant une potentielle intervention militaire pour libérer le président déchu Mohamed Bazoum, et mettre fin au cour d’Etat, a expiré ce dimanche.

Le CNSP (conseil national pour la sauvegarde de la patrie) assure être "en possession d’informations concordantes" lui permettant d’affirmer que "les forces d’une puissance étrangère s’apprêtent à agresser le Niger et son peuple en coordination avec la CEDEAO".

Dans un communiqué de presse lu dimanche soir à télévision nationale par le colonel Amadou Abdramane, le CNSP a accusé "deux pays d’Afrique Centrale" de servir de base pour un "pré-déploiement" d’une opération militaire qui devrait viser le Niger.

L’organisation sous la bannière de laquelle les militaires au pouvoir sont rassemblés, "met en garde la CEDEAO (…) contre toute ingérences dans les affaires intérieures du Niger ainsi que sur les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité" de la région.

"En tout état de cause, les forces armées nigériennes, et l’ensemble des forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible du peuple, sont prêts pour défendre l’intégrité" du Niger, poursuit le communiqué qui lance "un vibrant appel à la jeunesse" pour qu’elle "se tienne prête pour la défense de la patrie".

Pour rappel, le chef de l’Etat, élu en 2021, est toujours détenu par les militaires au pouvoir depuis le 26 juillet.