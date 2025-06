Par Charles Mgbolu

Les rhinocéros sont considérés comme de gentils géants, au sens propre du terme ! Ils sont le deuxième plus grand mammifère terrestre après l'éléphant et suivent un régime végétarien.

Avec leurs yeux ternes et endormis la nuit, ils mâchent lentement des bouchées d'herbe succulente, debout sur des membres très épais et musclés, sous la pleine lune de la forêt.

Leur rêverie est soudainement et violemment interrompue lorsqu'ils sont attaqués.

Les braconniers leur coupent les cornes, laissant le rhinocéros se vider de son sang très douloureusement et lentement.

La corne est principalement utilisée en médecine traditionnelle pour soigner les maux de tête, la fièvre, les intoxications alimentaires et même les morsures de serpent.

Les cornes de rhinocéros pèsent en moyenne de 1,5 à 3 kilogrammes, le rhinocéros blanc ayant la corne frontale la plus lourde, qui pèse en moyenne 4 kilogrammes.

L'Afrique du Sud est le pays le plus durement touché par le braconnage criminel, avec plus de 1 000 rhinocéros tués chaque année entre 2013 et 2017, indique Save the Rhyno, une agence de protection de la vie sauvage.

Selon le Fonds mondial pour la nature, les rhinocéros sont tous menacés, mais trois espèces - le rhinocéros noir, le rhinocéros de Java et le rhinocéros de Sumatra - sont déjà répertoriées comme étant en danger critique d'extinction.

L'Afrique du Sud abrite près de la moitié de la population de rhinocéros noirs du continent africain, en danger critique d'extinction, et la plus grande population de rhinocéros blancs du monde, presque menacée.

Selon le Fonds mondial pour la nature, les braconniers sont lourdement armés et sont connus pour s'engager dans des combats à l'arme à feu avec les agents de sécurité du parc et de la lutte contre le braconnage, souvent jusqu'à la mort.

Depuis 2008, l'incidence du braconnage en Afrique du Sud a considérablement augmenté et, au cours des trois premiers mois de 2012, plus de 100 rhinocéros ont été tués et leurs cornes ont été récoltées malgré les efforts accrus de lutte contre le braconnage.

La demande de cornes de rhinocéros, principalement en Asie, est très forte, le kilogramme coûtant plus de 65 000 dollars sur le marché noir, ce qui le rend plus cher que les diamants, l'or et la cocaïne.

Mais comme un nageur expérimenté qui donne des coups de pied frénétiques pour garder la tête hors de l'eau, les agents sud-africains chargés de la lutte contre le braconnage se défendent.

L'Afrique du Sud a annoncé que le nombre de rhinocéros tués pour leurs cornes dans le pays avait diminué au cours des six premiers mois de 2023, les autorités ayant redoublé d'efforts pour lutter contre le braconnage de ces animaux menacés d'extinction.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, 231 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud pour leurs cornes, soit 28 de moins qu'au cours de la même période l'année dernière, a déclaré le ministère sud-africain de l'Environnement.

Le ministère a déclaré que des efforts conjoints impliquant les forces de sécurité, les fonctionnaires des douanes et les services de sécurité privés avaient permis de condamner des braconniers, mais que la demande continue pour les cornes signifiait que la menace pour la population de rhinocéros persistait.

Le braconnage des rhinocéros implique souvent des syndicats criminels internationaux qui s'appuient sur l'aide de braconniers locaux.

La surveillance accrue et les programmes d'écornage dans le célèbre parc national Kruger ont poussé les braconniers à se tourner l'année dernière vers les parcs provinciaux et les réserves privées.

Cette tendance s'est poursuivie en 2023, selon le ministère, avec 143 rhinocéros tués dans la province du KwaZulu-Natal et 46 dans des réserves privées.

Le gouvernement a déclaré qu'il avait mis en place des centres tactiques en plus d'augmenter les services fournis aux gardes forestiers en matière de soins de santé, de formation et de conseils afin de les dissuader de s'associer à des gangs criminels.

"Cette stratégie vise à briser la chaîne de valeur illicite du trafic d'espèces sauvages en Afrique du Sud et au-delà de ses frontières. Elle représente l'engagement du gouvernement à orienter les capacités et les efforts des forces de l'ordre et à mobiliser le soutien de la société pour faire face à la menace que représente le trafic d'espèces sauvages pour la sécurité nationale et la riche biodiversité du pays", a déclaré Mme Barbara Creecy, ministre des forêts, de la pêche et de l'environnement.

Les autorités sud-africaines utilisent des hélicoptères pour effectuer des vols quotidiens au-dessus de la réserve et alerter les équipes au sol en cas de véhicules suspects et de groupes de braconniers. Les patrouilles au sol sont ainsi mieux à même d'appréhender les braconniers.