Par Mahmuda Khan

En Afrique et en Asie, d'innombrables villages sont confrontés à un manque cruel d'eau propre, ce qui non seulement prive leurs habitants d'un bien de première nécessité, mais entraîne également des problèmes d'hygiène, des risques accrus de maladie et des inégalités généralisées en matière d'opportunités, d'éducation et de moyens de subsistance.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins deux milliards de personnes consomment de l'eau contaminée par des matières fécales dans le monde.

Ces communautés marginalisées sont confrontées à la réalité décourageante d'envoyer leurs enfants ou leurs femmes - armés de récipients vides - dans des voyages ardus et imprévisibles jusqu'à la source d'eau la plus proche, souvent située à plusieurs kilomètres de là.

Tragiquement, cette quête périlleuse expose souvent les femmes à des menaces constantes d'enlèvement pour la traite des êtres humains, tandis que les enfants sont confrontés au double danger de la déshydratation et de rencontres mortelles avec des prédateurs, en particulier des crocodiles.

La question pressante de l'accès à l'eau potable a atteint des proportions critiques, exigeant une action urgente car 771 millions de personnes sont toujours privées de cette ressource essentielle.

Des projections alarmantes de l'UNICEF indiquent que d'ici 2025, près de la moitié de la population mondiale pourrait résider dans des régions où l'approvisionnement en eau est limité.

Apporter de l'espoir

Depuis des décennies, l'organisation caritative canadienne Human Concern International (HCI) et d'autres organisations entreprennent sans relâche la construction et l'entretien de puits d'eau dans le monde entier, apportant espoir et autonomie aux communautés dans le besoin.

L'inauguration d'un puits d'eau dans ces régions devient un événement capital, marqué par des célébrations joyeuses reflétant la signification profonde de cette étape qui change la vie.

Ces puits possèdent une capacité impressionnante, capable de répondre aux besoins en eau de villages abritant jusqu'à deux mille habitants.

Cependant, l'approvisionnement en eau potable va au-delà du simple fait de creuser des trous et d'installer des puits. Elle nécessite une évaluation complète de la taille de la communauté, de ses besoins spécifiques et de sa viabilité à long terme.

Les projets comprennent des programmes de formation et d'éducation pour les résidents locaux, les dotant des connaissances et des compétences nécessaires pour entretenir efficacement la technologie d'accès à l'eau.

En responsabilisant la communauté par le biais d'initiatives de formation, elle devient un participant actif à la préservation et à l'entretien de l'infrastructure de l'eau. Une fois les travaux terminés, l'établissement de contrats de maintenance avec les groupes locaux devient crucial pour garantir un accès ininterrompu à l'eau potable dans les villages.

Dans certains cas, des technologies innovantes d'accès à l'eau, telles que les puits tubulaires ou les forages, sont nécessaires pour extraire de l'eau fraîche pendant les périodes de pénurie d'eau ou de sécheresse.

Dans d'autres cas, la mise en place d'unités de dessalement à base d'énergie solaire peut constituer une solution transformatrice dans les zones confrontées à des problèmes d'eau salée.

La puissance des stars

Pour aborder la question de l'accès à l'eau potable, HCI a établi un partenariat stratégique avec Engin Altan Düzyatan, acteur turc de renommée internationale et fervent défenseur de l'environnement, reconnu dans le monde entier pour son interprétation d'Ertugrul Bey dans l'immensément populaire série télévisée Diriliş de la TRT : Ertugrul.

Partageant la mission de HCI, Altan a utilisé sa plateforme influente pour défendre le changement social et sensibiliser aux questions environnementales cruciales à l'échelle mondiale.

En 2019, Altan a réalisé et filmé le documentaire "Be Witness" pour faire la lumière sur l'insécurité hydrique omniprésente vécue par les communautés défavorisées en Turquie et en Afrique.

Ensemble, HCI et Altan - son ambassadeur de la justice sociale - ont lancé la campagne Water for Life afin d'avoir un impact significatif dans la lutte contre la pénurie d'eau et la promotion de pratiques durables.

Le partenariat inspirant entre HCI et Altan a trouvé un écho profond auprès du public nord-américain, attirant des milliers de personnes lors de galas organisés dans des villes de premier plan au Canada et aux États-Unis. Grâce à ces événements marquants, Altan et HCI ont suscité une vague de soutien, ralliant des individus de divers horizons à s'unir dans la poursuite de l'équité et de la justice sociale en matière d'eau.

Un acte noble

Une étape remarquable a été franchie avec la collecte réussie de plus d'un million de dollars destinés à la construction de puits d'eau vitaux en Asie et en Afrique. De nombreuses familles ont généreusement contribué à cette cause, soit en souvenir de leurs proches disparus, soit en témoignage de l'héritage de leur famille.

Dans l'islam, l'approvisionnement en eau est considéré comme une Sadaqa Jariya, un acte de charité permanent qui donne lieu à des récompenses éternelles. L'impact de ces contributions transcende les vies individuelles puisque des milliers de personnes continuent à bénéficier des bienfaits quotidiens de l'eau provenant de ces puits.

En perpétuant cet acte noble, l'influence du donateur reste éternellement présente, créant un changement durable et améliorant la vie d'innombrables personnes pour les générations à venir.

En construisant des puits, en mettant en œuvre des technologies innovantes et en encourageant l'engagement communautaire, HCI donne aux communautés les moyens d'un avenir durable.

Mais ce sont les donateurs qui sont les catalyseurs du développement durable, en conduisant des changements transformateurs et en améliorant la vie d'innombrables individus.

L'auteur, Mahmuda Khan, est directrice exécutive de Human Concern International (HCI), la plus ancienne organisation caritative musulmane d'aide internationale au Canada. Mahmuda est titulaire d'un diplôme en économie et travaille dans le secteur humanitaire depuis plus de dix ans.

Note : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.