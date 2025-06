Une diplomate américaine de haut rang s'est rendue au Niger lundi, où elle a eu des entretiens "francs" et "difficiles" avec les chefs du coup d'État militaire.

"Ils sont très fermes sur la façon dont ils veulent procéder, et cela n'est pas conforme à la constitution du Niger", a déclaré Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire aux affaires politiques, lors d'une téléconférence avec des journalistes.

"Nous avons laissé la porte ouverte à la poursuite des discussions. Mais encore une fois, cela a été difficile aujourd'hui, et je serai franche à ce sujet", a-t-elle déclaré.

Mme Nuland a expliqué que le secrétaire d'État Antony Blinken lui avait demandé de se rendre au Niger alors qu'elle se trouvait à Djeddah, en Arabie saoudite, pour participer à des pourparlers de paix sur l'Ukraine.

Les États-Unis "voulaient parler franchement aux personnes responsables de ce défi à l'ordre démocratique pour voir si nous pouvions essayer de résoudre ces questions de manière diplomatique", a-t-elle ajouté. Elle a également pu rencontrer un "large échantillon" de la société civile nigérienne, y compris des "amis de longue date" des États-Unis, des journalistes et des activistes.

Assignation à résidence

Mme Nuland a également rencontré Moussa Salaou Barmou, le chef autoproclamé de la défense, et trois colonels qui le soutiennent pour des conversations "extrêmement franches et parfois très difficiles", a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que ses demandes de rencontre avec le président Mohamed Bazoum avaient été rejetées.

"Nous lui avons parlé au téléphone, mais nous ne l'avons pas vu - et cela n'a jamais été accordé", a-t-elle déclaré. "Nous avons également demandé des gestes en faveur de sa santé et de son bien-être ; il se trouve dans une situation très difficile en raison de son assignation à résidence virtuelle, ainsi que de celle de son fils et de sa femme.

"Nous n'avons pas non plus eu la possibilité de voir le président autoproclamé, M. (Abdourahmane) Tiani. Nous avons donc dû nous en remettre à M. Barmou pour qu'il nous explique clairement, une fois de plus, ce qui est en jeu", a-t-elle ajouté.

Entre-temps, la junte a nommé un premier ministre de transition, selon un décret lu à la télévision nationale lundi soir. Cette nomination intervient plus d'une semaine après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

Le gouvernement intérimaire, qui se fait appeler Conseil national pour la sauvegarde du pays, a nommé l'économiste Ali Mahamane Lamine Zeine.

Nouveau gouvernement

Zeine, 58 ans, a été ministre des finances de Mamadou Tandja, qui a dirigé le pays de 1999 à 2010, lorsque le gouvernement a été renversé par un coup d'État militaire.

M. Zeine est actuellement directeur national de la Banque africaine de développement pour le Tchad. Il a précédemment occupé le même poste en Côte d'Ivoire et au Gabon. Zeine devrait diriger les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement.

Le 26 juillet, un groupe de soldats se faisant appeler le Conseil national pour la sauvegarde du pays a pris le pouvoir après avoir détenu le président Bazoum, déclarant qu'ils avaient pris cette mesure en raison de la "détérioration de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance".

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui regroupe 15 pays, tiendra un autre sommet d'urgence jeudi dans la capitale nigériane, Abuja, pour discuter de la crise.