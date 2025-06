Plus de quatre millions de personnes ont été déplacées par la crise au Soudan, a indiqué mardi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), exprimant son inquiétude quant aux effets du conflit sur les services de santé.

Alors que le nombre de déplacés augmente, le HCR "est profondément préoccupé par la détérioration des conditions de santé à travers le pays, y compris dans les camps de réfugiés", a déclaré William Spindler de l'agence lors d'un point de presse de l'ONU à Genève.

"La situation à l'intérieur du Soudan, où les équipes du HCR sont présentes, est intenable, car les besoins dépassent de loin ce qu'il est humainement possible de faire avec les ressources disponibles", a déclaré William Spindler.

Dans l'État du Nil blanc, les services de santé et de nutrition dans les dix camps de réfugiés sont gravement affectés par la pénurie de médicaments essentiels, de personnel et de fournitures, a-t-il indiqué, notant que plus de 144 000 réfugiés nouvellement déplacés sont arrivés de Khartoum, rejoignant les milliers de réfugiés sud-soudanais et les communautés locales qui fréquentent ces cliniques.

William Spindler a déclaré que le nombre total de personnes déplacées comprend 700 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui ont fui vers les pays voisins, ainsi que 195 000 Sud-Soudanais ayant été contraints de retourner dans leur pays d'origine.

Il a ajouté qu'au Soudan, plus de trois millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, dont 187 000 réfugiés qui résidaient déjà dans le pays au début de la crise.

"Alors que de nombreuses familles se déplacent depuis des semaines avec très peu de nourriture et de médicaments, on observe une augmentation des taux de malnutrition, des épidémies et des décès qui en découlent", a-t-il déclaré.

Il a souligné que plus de 300 décès, principalement parmi les enfants de moins de 5 ans, ont été signalés en raison de la rougeole et de la malnutrition entre le 15 mai et le 17 juillet.

Le manque de médicaments essentiels, de personnel et de fournitures entrave gravement les services de santé et de nutrition.

En outre, on s'attend à des cas graves de choléra et de paludisme dans les mois à venir en raison des inondations, a-t-il averti.

"Une situation sinistre"

Depuis le début du conflit en avril, l'état de santé et de nutrition des personnes arrivant au Sud-Soudan et au Tchad en provenance du Soudan s'est rapidement dégradé et continue de se détériorer, a-t-il déclaré, ajoutant que la situation au-delà des frontières est tout aussi "sinistre".

En ce qui concerne les attaques contre les professionnels et les institutions de santé, Christian Lindmeier, de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que 53 attaques avaient été perpétrées contre le secteur de la santé entre le 15 avril et le 31 juillet.

Christian Lindmeier a insisté sur le fait que les attaques contre les soins de santé ou les "violations flagrantes" des droits de l'homme internationaux devaient cesser et a ajouté : "Les travailleurs humanitaires doivent être assurés de leur sécurité lorsqu'ils apportent une réponse humanitaire et sanitaire cruciale".

Le Soudan est ravagé par des affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide depuis avril, un conflit qui a fait plus de 3 000 morts et des milliers de blessés parmi la population civile, selon les médecins locaux.