Pour certains, voir un amas de canettes peut être désagréable, mais pour Chibuike Ifedilichukwu, 37 ans, c'est tomber sur de l'or ! Originaire du sud-est du Nigeria, Ifedilichukwu crée des portraits en tissant des canettes d'aluminium usagées pour en faire des œuvres d'art à couper le souffle.

Muni d'épais gants noirs et d'un couteau à plume, Ifedilichukwu étire et tord doucement les bords tranchants de l'aluminium enroulé, comme s'il cajolait magiquement un serpent pour qu'il se plie à volonté jusqu'à ce qu'une image plus vraie que nature se matérialise.

Ajouter de la valeur

Qu'il s'agisse d'activités industrielles ou d'activités humaines individuelles, des déchets sont générés quotidiennement et jetés sans que l'on se soucie le moins du monde de l'effet qu'ils ont sur l'écosystème, sur notre environnement. J'ai donc choisi de collecter ces déchets et de leur donner une valeur ajoutée, ce que j'appelle l'upcycling", explique-t-il.

L'aluminium est l'un des métaux les plus respectueux de l'environnement en raison de sa durabilité et de sa capacité à être recyclé à l'infini.

Cependant, il a son propre prix écologique s'il n'est pas correctement mis au rebut ou recyclé de manière respectueuse de l'environnement. L'élimination incorrecte des déchets d'aluminium peut entraîner une pollution du sol et de l'eau.

La combustion des déchets d'aluminium dégage des fumées toxiques et contribue à la pollution de l'air. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, le recyclage des déchets d'aluminium réduit la quantité de déchets mis en décharge et contribue à préserver les ressources naturelles.

Collecter les ordures

Ifedilichukwu voulait que son art réponde à deux objectifs : créer de belles expressions réalistes et contribuer à la protection de l'environnement.

Apprendre à tisser son art de façon magistrale a cependant été une autre paire de manches. Tout cela grâce à sa grand-mère, avec laquelle il a grandi et appris à tisser des cordes de raphia pour en faire des nattes de couchage sous sa tutelle.

Le Nigeria produit environ 32 millions de tonnes de déchets par an. Mais très peu sont recyclés par les entreprises et les particuliers. Ifedilichukwu trouve le recyclage et l'art passionnants.

Il commence son œuvre d'art en découpant des canettes de boisson ramassées un peu partout, dans les décharges, les caniveaux et les sacs poubelles.

Lorsque vous vous rendez à la poubelle pour collecter les déchets, vous êtes confronté au problème des gens qui vous traitent comme si vous ne saviez pas ce que vous faites ; ils vous considèrent comme un fou", explique Ifedilichukwu.

Expositions à Londres

Mais cela ne le dérange pas, car il se concentre sur le ramassage de 200 à 1 000 canettes, en fonction de la taille de son projet artistique.

C'est beaucoup pour un seul homme, et il paie parfois les gens pour qu'ils gardent leurs canettes pour lui. Une fois collectées, les canettes sont désinfectées et découpées dans les dimensions souhaitées, en fonction de l'objet sur lequel il veut travailler.

Ifedilichukwu a vendu plusieurs dizaines de ses pièces, dont certaines se vendent jusqu'à 1 000 USD en raison de leur durabilité.

Jusqu'à présent, il a participé à plus de 30 expositions collectives, a remporté plusieurs prix pour la préservation de l'environnement et exposera à Londres dans le courant de l'année.