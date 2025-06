Au moins neuf personnes sont mortes mercredi dans l'incendie meurtrier d'un gîte accueillant des handicapés mentaux en Alsace, dans l'Est de la France.

"On a localisé neuf corps et on en cherche encore deux", a déclaré à la presse le lieutenant colonel Philippe Hauwiller, commandant de l'opération de secours.

L'incendie s'est produit à l'aube à Wintzenheim, près de Colmar.

Selon les informations fournies par Les Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Alsace, dix-sept personnes ont été rapidement évacuées de l'édifice en feu.

Une personne sous le choc des événements a nécessité une prise en charge médicale à l'hôpital. Cependant, le destin de onze autres individus demeure incertain, ce qui maintient une tension palpable dans la région.

Le sinistre a fait vraisemblablement au total 11 morts, selon la préfecture du Haut-Rhin. Gérald Darmanin ministre français de l'Intérieur, a exprimé sa reconnaissance envers les pompiers, qui sont intervenus avec pour contenir les flammes dévastatrices.

"Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de doutes: toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu ressortir", a indiqué sur place le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot.

Il a précisé que 28 personnes se trouvaient sur place au moment du sinistre, survenu très tôt, et que seules 17 d'entre elles ont été évacuées.

Les victimes sont un encadrant et 10 adultes handicapés mentaux légers venus de Nancy, ville de l'est de la France, qui se trouvaient en vacances.

Les pompiers ont été alertés vers 6h30 locales (04h30 GMT) pour ce bâtiment situé au lieu dit La Forge, un hameau entouré de collines vertes.

L'adjoint au maire, Daniel Leroy, arrivé sur place vers 7H00, a rapporté qu'il "n'y avait déjà plus rien". "Le bâtiment était entièrement consumé dans sa partie haute, la toiture était complètement effondrée", a-t-il dit. Selon lui, les occupants ont été "surpris en plein sommeil, tout le monde dormait".