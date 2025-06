Par Mazhun Idris

L'horloge semble tourner pour l'influence militaire et économique de la France dans une région où elle a jadis exercé son influence en tant que puissance coloniale et, plus tard, en tant que partenaire dominateur. Le coup d'État militaire au Niger est considéré comme le glas de l'héritage postcolonial peu glorieux de la France en Afrique de l'Ouest, du Sahel au golfe de Guinée.

Nourrie par des décennies de griefs contre le néocolonialisme, une forte vague de sentiments anti-français s'est développée dans les pays du Sahel, qui gémissent presque tous sous le poids de l'insécurité prolongée, de l'instabilité politique, des défis économiques et des crises déclenchées par le climat.

"Les gens se rendent compte que la France reste en Afrique pour ses propres intérêts", déclare le Dr Garba Moussa, économiste nigérien basé à Paris. Selon lui, le fait que la France ait été le maître colonial n'est plus acceptable et ne justifie plus que son ombre plane toujours sur les anciennes colonies telles que le Niger.

Des manifestations anti-françaises ont éclaté dans toute l'Afrique de l'Ouest au cours de la dernière décennie, toutes déclenchées par une chaîne d'événements comprenant l'ingérence politique et la présence militaire.

"En tant que citoyen nigérien, je peux dire que je n'ai rien vu de positif dans notre relation de 60 ans avec la France. Rien n'a changé pour le mieux, en tout cas pas notre destin", déclare Mounkaila Abdou Seini, secrétaire de l'influent réseau "Nous sommes des blogueurs" à Niamey.

Anti-français, pas pro-coup d'État

Les décennies d'influence de la France sur les gouvernements de ses anciennes colonies semblent susciter un retour de bâton.

"Le coût de la chute de la Libye est payé par la montée en puissance des groupes armés qui terrorisent l'Afrique de l'Ouest. Les coups d'État les plus récents ont été en partie alimentés par le rejet des "marionnettes françaises" à la tête des pays africains", explique M. Seini à TRT Afrika.

Après le coup d'État qui a destitué le président élu Mohamed Bazoum, une foule a été vue en train d'attaquer l'ambassade de France dans la capitale, Niamey.

Seini, cofondateur du groupe de réflexion "Niger Center" à Niamey, attribue l'angoisse de la population à un sentiment de découragement face aux problèmes sécuritaires et économiques du pays, qui se sont aggravés au fil des ans.

"Au cours des dix dernières années de coopération sécuritaire avec la France, la violence n'a jamais diminué", souligne-t-il.

"Les personnes qui ont participé aux manifestations qui ont suivi la prise de pouvoir par la junte n'ont pas toutes soutenu le coup d'État. C'est juste qu'ils y ont vu une occasion en or de faire valoir leur désir de contrôler les ressources. Le sentiment dominant est que nos ressources devraient nous appartenir et que nous survivrons sans aide étrangère."

L'opportunisme à l'œuvre

La région du Sahel assiste à l'émergence d'un couloir de coup d'État militaire, ou ce que les analystes de la sécurité appellent "la ceinture du coup d'État". Cette zone comprend les quatre pays francophones actuellement sous régime militaire : le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger.

A bien des égards, la rébellion contre l'influence française en Afrique de l'Ouest est menée par les leaders du putsch.

Ces jeunes chefs militaires fougueux, désireux d'obtenir la légitimité de leurs concitoyens terrorisés en agitant le bâton, semblent s'amuser à instrumentaliser toutes sortes de sentiments populistes, de l'africanisme à l'indépendance économique.

Leur plus grand pari est l'hostilité de l'opinion publique à l'égard de la France et le désir populaire de voir disparaître définitivement l'ancien maître colonial européen. D'une certaine manière, ils ont usurpé le titre d'ennemi juré de la France en Afrique.

Tout a commencé avec la prise de contrôle militaire du Mali en 2020, de la Guinée en 2021 et du Burkina Faso en janvier de cette année. Lorsque le gouvernement élu du Niger est tombé en juillet, l'horrible tendance antidémocratique a incité la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à commencer à mobiliser le soutien de la communauté régionale et internationale pour renverser le putsch.

Mais comment la CEDEAO va-t-elle gérer la clameur en faveur de la rupture des liens avec la France ? En tant qu'organisation fondée sur la diplomatie multilatérale, le succès de la direction régionale dans la gestion des demandes des citoyens pour l'arrêt des bases militaires françaises et de la monnaie soutenue par la France dépendra du tact et de la stratégie à double tranchant dont elle fera preuve.

"Les Nigériens ne demandent pas grand-chose", déclare Seini. "Nous savons tous que la France compte sur notre uranium pour produire de l'électricité. Les gens accusent la France de soutenir les groupes armés qui nous prennent pour cible afin qu'ils puissent continuer à siphonner nos ressources, laissant notre pays sombrer dans une pauvreté croissante."

La dernière ligne droite

Ce que la majorité des habitants des pays francophones d'Afrique de l'Ouest réclament indéniablement, c'est un désengagement radical vis-à-vis de la France et de son héritage néocolonial d'exploitation et de domination au détriment de l'indépendance économique de la sous-région.

Cette réalité oblige aujourd'hui les dirigeants de la CEDEAO à prendre en compte le sentiment anti-français qui traverse la région.

Dans sa déclaration lors de l'envoi d'une délégation à la junte nigérienne, le président du Nigeria et président de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, a déclaré que le bloc régional "ne veut pas être le porte-parole d'un pays étranger".