S'exprimant lors du salon de l'habillement et de la mode Istanbul “Fashion Connection” (IFCO) à Istanbul, Omer Bolat a déclaré que les exportations de la Turquie l'année dernière ont totalisé 254 milliards de dollars, et que les exportations du secteur du textile et de l'habillement ont atteint 32 milliards de dollars.

Abordant la foire, le ministre a déclaré que l'événement accueille 30,000 visiteurs et 94 délégués acheteurs étrangers de 26 pays.

Il a souligné que la Turquie est le troisième plus grand pays d'Europe dans le secteur du textile et de l'habillement et le septième au monde.

En Europe, la Turquie est le quatrième exportateur de verre, le troisième dans le secteur des appareils électroménagers et le premier dans le secteur agricole, a-t-il précisé.

La Turquie est également le plus grand exportateur de tapis au monde, a-t-il ajouté.

Le pays vise à atteindre 400 milliards de dollars d'exportations de biens et 200 milliards de dollars d'exportations de services d'ici 2028, a déclaré Bolat.