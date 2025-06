Le genre musical Afrobeats, originaire de Lagos(Nigéria), a récemment tenu en haleine des millions de personnes et remis en question les idées préconçues sur la musique africaine.

Sa popularité ne cesse de croître à l'échelle mondiale et de plus en plus d'acteurs de l'industrie du divertissement tentent de s'en approprier une part.

Lorsque les applications d'intelligence artificielle (IA) ont commencé à se répandre dans l'industrie musicale nigériane, Eclipse Nkasi pensait que ses jours en tant que producteur étaient comptés.

Puis il a pris du recul, a vu qu'il y avait des opportunités ainsi que des menaces et a utilisé la technologie pour générer un tout nouvel album d'afrobeats dans son studio situé dans la banlieue de Lagos.

"L'IA n'a pas à remplacer ce que nous avons. Elle offre aux gens une nouvelle expérience... et c'est ainsi que je pense que l'IA va vraiment bouleverser les choses", a déclaré M. Nkasi à l'agence de presse Reuters.

Auparavant, il lui aurait fallu des milliers de dollars et jusqu'à trois mois pour composer les morceaux, recruter les musiciens, enregistrer les performances, les mettre en forme dans un studio traditionnel et les distribuer aux fans.

Générateur automatique des lyriques

Cette fois-ci, il a fallu environ trois jours et 500 dollars.

Nkasi et trois amis ont activé le programme ChatGPT d'OpenAI et l'ont mis au travail pour les aider à créer l'album de neuf titres "Infinite Echoes".

Ils lui ont demandé de générer automatiquement les paroles et les titres des chansons, notamment "God Whispers", "Love Tempo" et "Dream Chaser".

Ils ont ensuite modifié les paroles elles-mêmes pour les adapter au thème choisi, un artiste en difficulté qui n'abandonne pas sa passion pour la musique. Ils ont ensuite utilisé un autre outil d'IA pour générer les mélodies.

Nkasi a enregistré quelques voix et les a introduites dans une autre application, qui a transformé sa voix en celle du chanteur généré par l'album. Cette "chanteuse" virtuelle s'appelle Mya Blue et apparaît devant son public en ligne sous la forme d'une animation informatique.

Réinventer les artistes"L'IA rendra certaines choses obsolètes, a déclaré M. Nkasi. Mais l'IA devrait également permettre aux artistes de se réinventer et de faire leur travail mieux et plus rapidement, a-t-il ajouté.

La technologie transforme déjà l'industrie et pourrait avoir un impact positif sur les valeurs de production et d'autres aspects techniques du processus d'enregistrement, a déclaré Omotolani Alake, critique musical basé à Lagos.

Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes et de domaines, y compris les droits d'auteur, qui doivent être pris en compte et développés, a-t-il ajouté. "Nous n'en sommes qu'au tout début.