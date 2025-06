Le Mali a suspendu pour une durée indéterminée la délivrance de visas aux ressortissants français, a annoncé mercredi son ministère des Affaires étrangères, dans le cadre du conflit le plus récent entre ce pays d'Afrique de l'Ouest et son ancien colonisateur.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que cette mesure était réciproque après avoir "appris avec surprise" par la presse que le ministère français des Affaires étrangères avait classé le Mali dans la "zone rouge" en raison de " fortes tensions régionales".

La France aurait également suspendu la délivrance de visas et fermé le bureau des visas de son ambassade à Bamako, la capitale du Mali.

"En application du principe de réciprocité, le ministère suspend, jusqu'à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France", indique le communiqué.

Les "fortes tensions régionales" émanent du Niger, où les militaires ont renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum le 26 juillet.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ayant mis en garde contre une éventuelle intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger à la suite du coup d'État, les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, ont déclaré qu'ils se rangeraient du côté des putschistes.

Les relations entre la France et le Mali sont tendues depuis que les soldats de l'ancienne colonie ont pris le pouvoir lors des coups d'État militaires de 2020 et 2021. La junte malienne a interdit les organisations non gouvernementales financées par la France et a expulsé les troupes françaises qui avaient été déployées pour aider le pays à lutter contre le terrorisme.