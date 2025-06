Les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Arabie Saoudite continuent de s’accroître, avec des exportations turques dépassant 1,2 milliard de dollars au cours de la période allant de janvier à juillet. Cette croissance est le fruit de la normalisation des relations entre les deux pays.

La récente visite du président Recep Tayyip Erdogan en Arabie saoudite a été fructueuse, matérialisée par la signature de cinq nouveaux protocoles d'accord entre les délégations turque et saoudienne. Ces accords couvrent divers domaines tels que l'industrie de la défense, la recherche et le développement, les médias et l'énergie.

Le protocole d'accord, portant sur la coopération en matière de promotion de l'investissement direct entre la République de Turquie et le Royaume d'Arabie Saoudite, a été un point saillant de cette visite.

Les exportations turques ont légèrement diminué de 0,5% au cours des sept premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente, totalisant 143,434 milliards de dollars.

En revanche, les exportations turques vers l'Arabie saoudite ont connu une croissance spectaculaire de 630%, atteignant 1,256 milliard de dollars. Ce résultat a propulsé l'Arabie saoudite à la 25e place parmi les destinations principales des exportations turques.

Sur le plan de la valeur, l'Arabie saoudite occupe la deuxième position en tant que pays vers lequel la Turquie réalise ses exportations les plus significatives.

Les exportations turques vers l'Arabie saoudite ont augmenté de 1,084 milliard de dollars pendant cette période.

En termes d'essor des exportations, la Russie arrive en tête avec une croissance de 2,393 milliards de dollars durant la même période. Les exportations totales vers la Russie ont atteint 5,57 milliards de dollars en sept mois.

Les tapis mènent la danse

Parmi les secteurs en tête des exportations vers l'Arabie saoudite, le secteur des tapis se distingue avec un montant de 173,086 millions de dollars.

Après le secteur des tapis , celui des produits chimiques dont le montant est de 129,095 millions de dollars, suivi de ceux des céréales, des légumineuses, des des graines oléagineuses et enfin des produits dérivés avec 124,633 millions de dollars. Les machines et pièces détachées totalisent 98,175 millions de dollars, tandis que le prêt-à-porter et l'habillement atteignent 95,951 millions de dollars.

Pendant les sept premiers mois de l'année, le secteur des tapis a enregistré une croissance remarquable, portant ses exportations vers l'Arabie saoudite à 168,436 millions de dollars par rapport à la même période de l'année précédente