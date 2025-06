La liste du "gouvernement de transition" a été annoncée par décret signé par le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Elle a été rendue publique dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’équipe est composée de personnalités civiles et militaires, avec à sa tête M. Lamine Zeine Ali Mahamane, Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances, selon le ministre Secrétaire général du gouvernement, M. Mahaman Laouali Roufai qui en a fait l’annonce.

Parmi les 21 ministres, on compte quatre militaires et autant de femmes. il y a aussi deux ministres d’Etat dont l'ancien chef d'Etat-major le général Salifou Mody, nommé à la tête de la Défense nationale.

Voici la liste du gouvernement de transition :

1. Premier Ministre, ministre de l’Économie et des Finances : Monsieur Lamine Zeine Ali Mahamane

2. Ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale : Général de Corps d'Armée Salifou Mody

3. Ministre d'Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire : Général de Brigade Mohamed Toumba

4. Ministre de la Jeunesse et des Sports : Colonel Major Abdourahamane Amadou

5. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur : Monsieur Bakary Yaou Sangaré

6. Ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires Sociales : Médecin Colonel major Garba Hakimi

7. Ministre Directeur de Cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP): Docteur Soumana Boubacar

8. Ministre de l’Agriculture et de l'Elevage : Monsieur Mahaman Elhadj Ousmane

9. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique : Professeur Mahamadou Saidou

10. Ministre de l’Éducation nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement professionnel et de la Promotion des langues nationales : Madame Elizabeth Cherif

11. Ministre des Transports et de l'Equipement : Colonel Salissou Mahaman Salissou

12. Ministre de l’Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement : Colonel Maizama Abdoulaye

13. Ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Garde des Sceaux : Monsieur Alio Daouda

14. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi Madame Aissatou Abdoulaye Tondi

15. Ministre de l’Urbanisme et de l'Habitat : Monsieur Salissou Sahirou Adamou

16. Ministre de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes : Madame Aissa Lawan Wandarama

17. Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Energie : Monsieur Mahaman Moustapha Barké

18. Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : Madame Guichen Agaichata Atta

19. Ministre de la Communication, des Postes et de l'Economie numérique : Monsieur Sidi Mohamed Raliou

20. Ministre du Commerce et de l'Industrie : Monsieur Seydou Asman

21. Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances : Monsieur Moumouni Boubacar Saidou