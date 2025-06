Par Charles Mgbolu

Il est 8 h 30, lundi, au marché principal d'Ogbete, dans l'État d'Enugu, au sud-est du Nigéria. Chinonso (pas son vrai nom) se tient devant les doubles portes de sa boutique le long d'une rangée de vitrines, semblant contempler ce que la journée pourrait apporter.

Il prend son temps pour ouvrir les serrures, se retournant pour regarder attentivement tout ce qui attire son attention. Vous pouvez voir ses yeux suivre chaque passant, comme pour comprendre qui ils sont ou ce qu'ils pourraient faire.

Il faut un certain temps pour comprendre ce que Chinonso fait - il veut être sûr qu'il pourrait ouvrir sa boutique.

C'est maintenant le rituel tous les lundis de la semaine pour Chinonso et des dizaines d'autres commerçants de ce marché. Ils ont dirigé leurs affaires avec un œil derrière le dos ces dernières semaines, défiant un diktat rituel du sit-at-home tous les lundis.

La fermeture forcée au début de chaque semaine avait été instaurée en août 2021 par les Proscrits du Peuple Indigène du Biafra (IPOB) dans le cadre d'une campagne contre la détention et le procès de leur chef, Nnamdi Kanu.

Alors que l'IPOB a officiellement suspendu la manifestation après que les habitants ont plaidé qu'elle affectait leurs moyens de subsistance, une section d'éléments armés du mouvement séparatiste - appelés "hommes armés inconnus" - continue d'appliquer l'ordre de sit-at-home d'une main de fer.

Leur modus operandi implique des fusillades sporadiques, des enlèvements, des incendies criminels, des évasions et des exécutions extrajudiciaires. Les cibles comprennent les citoyens ordinaires, les propriétaires d'entreprises, les politiciens, les institutions gouvernementales et toute autre personne qui les agresse, tant dans les zones urbaines que rurales.

Ils sont responsables de centaines de victimes parmi les civils et le personnel de sécurité, semant la peur dans le cœur des habitants de toute la région.

Depuis près de deux ans, d'importantes régions du sud-est du Nigeria sont restées silencieuses les lundis par crainte d'attaques menées par ces hommes armés qui rôdent dans les rues. Le barrage s'est rompu le 28 juin dans l'État d'Enugu, lorsque des centaines d'habitants sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement avec un slogan en anglais pidgin populaire au Nigeria, "Our mumu don do (nos yeux sont maintenant ouverts)".

C'était, à bien des égards, une libération symbolique des chaînes des hommes armés inconnus qui les gardaient enfermés à l'intérieur tous les lundis pendant environ deux ans.

Chinonso, qui a également participé au rassemblement, a déclaré qu'il était fatigué de la perturbation de sa vie et de ses affaires. "Le 3 juillet a été le premier jour où j'ai ouvert ma boutique un lundi sans crainte depuis 2021", raconte-t-il à TRT Afrika. « Combien de temps pourrions-nous continuer comme ça ?

Le nombre de morts grimpe

En décembre 2021, le Civil Society Legislative Advocacy (CISLAC) a déclaré que plus de 150 personnes avaient été tuées au cours des cinq premiers mois depuis la publication du diktat du sit-at-home dans les cinq États de la région.

L'État d'Ebonyi était en tête avec 101 morts, suivi de l'État d'Imo avec 60 victimes. L'État d'Anambra a enregistré 37 pertes, tandis que l'État d'Abia a enregistré 33 décès. Enugu a signalé un chiffre de 22 victimes, selon les statistiques publiées par la CISLAC.

Les forces de sécurité nigérianes lancent périodiquement des opérations contre le groupe, tuant et arrêtant des dizaines de leurs membres. Mais c'était comme essayer de boucher un trou pour piéger un écureuil, qui réussit toujours à sortir la tête d'un autre.

L'impact s'est également fait sentir dans les économies des États du sud-est. Le professeur Charles Soludu, gouverneur de l'État d'Anambra et ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, a déclaré que la province avait perdu 19,6 milliards de nairas (25,3 millions de dollars américains) jusqu'en décembre 2022 après plus d'un an de fermeture forcée d'entreprises au début de chaque semaine.

Alors que le cycle semble s'inverser, Chinonso dit que beaucoup de gens ont encore peur.

"C'est la peur des représailles qui est le problème. Les affaires du lundi restent médiocres car peu de gens viennent sur les marchés. Ceux qui sortent ne s'aventurent pas loin. Ils n'obtiennent que les choses essentielles dont ils ont besoin. C'est rare que les gens sortes de chez eux le lundi, par exemple, pour acheter des vêtements », explique-t-il.

Courage collectif

Les analystes de la sécurité ne tarissent pas d'éloges pour ceux qui s'opposent au diktat du sit-at-home des séparatistes au péril de leur vie.

"Je crains vraiment qu'il y ait une réaction de la part de ces hommes armés", déclare le Dr Kabiru Adamu, un expert en sécurité et en renseignement. "C'est une probabilité, et c'est là que le gouvernement doit intervenir pour s'assurer que cela ne se produise pas. Ils devraient fournir le plus haut niveau de sécurité à ces personnes qui ont fait preuve d'un tel courage afin que leurs efforts ne soient pas vains."

Les gouverneurs des États du sud-est ont promis d'assurer la sécurité et ont exhorté les habitants à sortir le lundi et à poursuivre leurs activités normales. Cela s'est maintenant transformé en un défi pour les propriétaires d'entreprises qui n'ouvrent pas le lundi. Ils sont considérés comme obéissant à l'ordre illégal de s'asseoir à la maison, risquant une répression gouvernementale. Dans l'État d'Enugu, il existe déjà un ordre permanent pour sceller définitivement ces locaux commerciaux.

"Je ne pense qu'il s'agit là de la bonne décision. Cela a conduit à des affrontements entre commerçants et agents de sécurité sur ce marché, et je ne pense pas que ce soit là-dessus que le gouvernement devrait se concentrer. Celui-ci devrait s'efforcer de gagner la confiance des gens en offrant une sécurité à toute épreuve », déclare Chinonso.

"Une fois que les gens verront qu'ils sont suffisamment protégés, ils reprendront naturellement leurs activités le lundi."

Adamu ne pouvait pas être plus d'accord. "Le gouvernement doit prendre du recul et revoir la situation. Il ne peut pas punir des gens qui ont peur des hommes armés, connus pour attaquer et tuer publiquement ceux qui défient leurs ordres de sit-at-home", a-t-il déclaré à TRT Afrika.