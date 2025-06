Trois terroristes de Daesh ont été appréhendés grâce à la collaboration entre l'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) et l'Armée nationale syrienne (SNA).

Les opérations ont été menées dans le nord de la Syrie par les forces de sécurité locales affiliées à la SNA, avec les renseignements et le soutien opérationnel du MIT, dans la zone de l'opération "Printemps de la paix" en Syrie.

Les autorités turques ont indiqué que les trois individus occupaient des postes de responsabilité au sein de Daesh.

Les objets saisis comprenaient une arme antichar légère (M72LAW), un lanceur RPG, deux motos, cinq grenades à main, cinq fusils AK-47, deux pistolets Makarov, une radio, quatre ogives RPG antichars (HEAT), deux ogives RPG antipersonnel (HE), cinq fusées RPG, et de nombreux chargeurs et munitions.

Alors que la Turquie poursuit ses efforts inébranlables contre les organisations terroristes, y compris Daesh, Al-Qaïda et le PKK, sans faire de distinction entre elles, le MIT turc reste déterminé dans sa lutte inébranlable contre les groupes terroristes en Syrie et dans d'autres régions, dans le but de protéger la sécurité du pays.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daesh organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué par le groupe terroriste à de multiples reprises, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins dix attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réaction, la Turquie a lancé des opérations anti-terroristes sur son territoire et à l'étranger afin de prévenir d'autres attaques.