La coalition des armées congolaise et ougandaise (FARDC-UPDF), en collaboration avec l’organisation américaine Bridgeway, a lancé jeudi la campagne de sensibilisation à la reddition des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la vallée de Mwalika et le massif de Ruwenzori, dans le territoire de Beni dans l’est du Congo.

Cette campagne se fait par largage de messages adressés à ces rebelles et leurs dépendants.

La coalition mène une offensive dans l'est du Congo pour déloger les ADF composées de 1500 à 2000 combattants, selon l'ONU. Les ADF sont affiliées à l'organisation État islamique depuis 2017.

Selon le lieutenant-colonel Mak Hazukay, le porte-parole de ces opérations conjointes, l’objectif est de donner l’occasion aux rebelles des ADF de se rendre afin d’être traités dignement conformément au droit international humanitaire.

"Les forces armées de la République Démocratique du Congo et l’armée ougandaise (UPDF) sont des armées régulières qui ont souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l’homme" a indiqué le lieutenant-colonel Mak Hazukay.

En juillet dernier, les Forces armées de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une opération conjointe avec les forces de défense populaires de l'Ouganda (UPDF), ont secouru mardi 14 femmes retenues en otage par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

Les deux armées avaient souligné, dans communiqué, que "ces femmes ont été sauvées après la fuite des rebelles suite aux intenses combats ayant opposé les deux camps dans la vallée de de Mwalika, dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo".

Le lieutenant-colonel Hazukay a affimé jeudi que malgré la supériorité de la coalition sur l’ennemi, et celle-ci avait décidé de procéder au lancement d’une campagne de sensibilisation à la reddition.

Cette campagne donne aussi l’opportunité aux combattants des ADF qui sont dans cette forêt de se rendre aux forces de sécurité.

"Nous appelons la population à bien accueillir tous ces ADF qui vont se rendre parce qu’il n’est pas question de se livrer à la justice populaire, de les malmener ou bien d’exposer leur intimité. Cette campagne a été lancé pour permettre à l’ennemi de se rendre pour être traité dignement", a conclu le lieutenant-colonel Mak Hazukayi.

Les rebelles de l'ADF, originaires d'Ouganda dans les années 1990, avaient pour mission de renverser le président sortant Yoweri Museveni, mais ils ont été malmenés et se sont réfugiés dans les forêts de la République démocratique du Congo.

Les ADF sont classés comme le groupe armé le plus meurtrier de l’est de la République démocratique du Congo. Ils ont tué plus de 6 000 civils dans la seule région de Beni entre 2014 et 2021, d’après l’épiscopat congolais.