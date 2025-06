L'objet de la mission était de persuader les putschistes nigériens de renoncer au pouvoir. Cependant la démarche diplomatique n'a pas donné le résultat souhaité. Du coup, La CEDEAO a imposé des sanctions en excluant le Niger du système de paiement et de règlement financier utilisé par ses pays membres.

Plus particulièrement, le bloc régional avait menacé de recourir à la force si la junte ne parvenait pas à rétablir l'ordre constitutionnel d'ici le dimanche 7 août.

Certains analystes ont déclaré qu'il n'y avait aucune implication à laisser les affaires fonctionner comme d'habitue au Niger, car après tout, rien ne s'est passé quand des coups d'État ont eu lieu en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et au Soudan.

Cependant, ce qu'ils ne comprennent pas ou ne voient pas, c'est la main invisible dans les coulisses qui alimente de manière compréhensible les sentiments anti-français et anti-occidentaux en Afrique de l'Ouest francophone pendant des années suite aux échecs du leadership et à l'imprudence totale avec laquelle les Américains et les Français ont géré l'économie géopolitique de la région.

La France agrège 15% de l'uranium produit au Niger pour l'enrichissement de ses isotopes par un processus appelé fission pour générer 68% de sa production totale à 3,6 gigawatts et les trois milliards d'euros qu'elle gagne en exportant de l'électricité vers l'UE chaque année.

Le Niger, 27e exportateur d'or avec 34 500 tonnes métriques selon le World Gold Council, exporte les métaux précieux vers la France.

Environ 50% des réserves de change du Niger ainsi que d'autres pays francophones d'Afrique subsaharienne sont déposées auprès du Trésor français, une pratique qui a contribué pendant des décennies à des taux de pauvreté élevés parmi la population nigérienne d'environ 26 millions d'habitants, avec un revenu par habitant. de 1,330 $ et un taux d'inflation de 29 %.

Ce qui devient évident, c'est que l'Afrique de l'Ouest devient un champ de bataille pour une lutte politique et économique par procuration entre la Russie et la Chine d'une part et la France et les États-Unis d'autre part.

Plusieurs pays de la région du Sahel, dont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger et aussi le Nigeria, sont depuis longtemps frappés par des groupes insurgés liés aux soi-disant Daech et al-Qaïda.

La France a déployé des milliers de soldats au fil des ans pour combattre aux côtés des militaires régionaux et nationaux contre ces groupes avec leur dernière base maintenant au Niger après que l'ancien dirigeant colonial s'est brouillé avec les juntes du Mali et du Burkina Faso.

Cependant, il y a eu des accusations selon lesquelles les troupes françaises n'ont pas été sincères dans la lutte contre les groupes armés dans la région, certains habitants soupçonnant les français d'alimenter plutôt la violence.

La France a toujours soutenu que ses efforts visent à endiguer la propagation des extrémistes dans le cadre de la campagne mondiale anti-terroriste.

D'autre part, il y a aussi l'infiltration du groupe russe Wagner en Afrique occidentale et centrale. Cela a alimenté la rivalité entre la Russie et l'Occident dans la région.

Le coup d'État au Niger a mis en évidence cette rivalité avec la France apparemment frustrée compte tenu des milliers de Nigériens qui sont descendus dans la rue pour soutenir le coup d'État, dénonçant la France et scandant des slogans pro-russes.

Alors que la Russie a en quelque sorte condamné le coup d'État, elle a clairement souligné que l'utilisation de la force pour l'inverser n'était pas une bonne option. Cependant, Paris a soutenu les mesures du bloc régional de la CEDEAO. Ces mesures incluent le « possible recours à la force » si la junte ne parvient pas à rétablir l'ordre constitutionnel.

Cela est compréhensible pour la France car le président déchu Mohamed Bazoum restait le leader au Sahel en bons termes avec la France, le Mali et le Burkina Faso étant clairement anti-France suite aux coups d'État militaires dans les deux pays.

Un autre élément économique de la situation chaotique est un grand projet de gazoduc prévu. Le gazoduc transsaharien devrait acheminer le gaz nigérian vers l'Algérie, puis relier le gazoduc transméditerranéen à l'Italie en Europe.

Le gazoduc, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, cherche à relier la production de gaz du Nigeria à la demande de gaz de l'UE, une décision à laquelle Moscou s'oppose car la Russie a été placé sur le Nord stream II et I par l'Europe, en raison à la guerre russo-ukranienne.

Avec la situation actuelle au Niger, ce projet d'oléoduc risque fort d'être un autre sujet de rivalité entre la Russie et l'Europe de l'Ouest.

La rivalité entre les puissances mondiales a d'énormes implications négatives pour la région. En cas de rivalité militaire accrue entre les puissances mondiales au Sahel, l'insécurité dans la région pourrait encore s'aggraver car les groupes armés pourraient continuer à étendre leurs activités.

Cela est largement dû à la possibilité d'une plus grande prolifération des armes et l'attention des pays pourrait être divisée et détournée des groupes militants.

Étant donné que les puissances mondiales sont avant tout préoccupées par leurs propres intérêts, pas nécessairement l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest, il est impératif que les pays ouest-africains soient plus pragmatiques et travaillent pour l'intérêt de la région.

La situation reste délicate au Niger où la CEDEAO menace de recourir à la force contre la junte militaire après avoir imposé des sanctions. L'instance régionale insiste sur le retour à l'ordre constitutionnel.

S'il est crucial d'insister sur la promotion de la démocratie, il faut aussi être prudent pour ne pas laisser des forces extérieures compliquer davantage la situation. Il doit y avoir un dialogue rapide et une coopération régionale avec l'intérêt de la région comme priorité absolue.

Kelvin Ayebaefie Emmanuel est un économiste basé à Abuja, au Nigeria.