Selon les médias allemands et anglais, Tottenham et Munich sont tombés d'accord jeudi pour un transfert de Harry Kane au Bayern, qui doit signer pour quatre saisons jusqu'à l'été 2027. Le joueur a donné son feu vert dans la soirée jeudi.

Le montant de la transaction est estimé à 100 millions d'euros, plus 20 millions de bonus, ce qui ferait de Kane la recrue la plus chère de Bundesliga et du Bayern.

Son salaire s'élèverait à 25 millions d'euros annuels, selon la presse allemande.

"Vous en savez probablement plus que moi. Où il se trouve et ce qu'il fait. On travaille ardemment sur le sujet, ce n'est un secret pour personne", a expliqué Tuchel en conférence de presse, à la veille d'affronter le RB Leipzig (samedi, 20h45) en Supercoupe d'Allemagne.

"En l'état actuel, il n'y a pas d'accord et tant qu'il n'y a pas de décision et d'accord, l'entraîneur ne peut rien dire dessus, parce qu'il n'est pas l'un de ses joueurs", a ajouté Tuchel.

Selon les médias anglais et allemands, Kane devait se rendre à Munich et passer sa visite médicale, mais le départ de son avion, initialement prévu en début de matinée a été retardé, en raison des négociations de dernières minutes.

"On essaie de faire venir le capitaine de l'Angleterre. Ça montre l'importance du deal", a ajouté Thomas Tuchel.