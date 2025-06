Par DAYO YUSSUF

Juma Masoud ne peut s'empêcher de se remémorer avec nostalgie les petites choses de la vie que la plupart des gens considèrent comme acquises, alors qu'elles lui semblaient hors de portée.

"Même inscrire son enfant à l'école était une idée farfelue. Je vivais comme un étranger dans ma propre maison. Je n'étais accepté nulle part. Je ne pouvais pas accéder aux services", se souvient-il au micro de TRT Afrika.

Les antécédents de Juma au Kenya remonteraient à près de deux siècles, bien qu'il ait été officiellement "apatride" pendant la majeure partie de sa vie.

Le 28 juillet dernier, le président William Ruto a accordé à Juma, à sa famille et à 7 000 autres colons de Pemba la chose qui leur importait le plus : la reconnaissance en tant que communauté ethnique du Kenya et la citoyenneté de la nation d'Afrique de l'Est.

"Je suis tellement heureux et submergé d'émotions à l'idée de pouvoir me promener comme n'importe quel autre Kényan", déclare Juma. "Honnêtement, c'est une victoire pour mes grands-parents et mon peuple, qui s'est installé au Kenya il y a près de deux siècles.

Juma vit avec ses deux femmes et leurs huit enfants dans un petit complexe à Mayongu, dans le comté de Kilifi, sur la côte du Kenya. Jusqu'à récemment, il craignait pour l'avenir de ses enfants, en particulier la perspective qu'ils vivent le genre de vie qu'il a connu dans son enfance.

"C'était comme si je n'étais ni ici ni ailleurs", dit-il en évoquant ce passé morne, faisant écho aux sentiments d'autres membres de la communauté de Pemba.

L'île de l'isolement

En swahili, les colons dont les origines remontent à Pemba, l'une des îles de Zanzibar qui font partie de la Tanzanie, sont appelés Wapemba. Si Juma a toujours su où étaient ses racines, il n'a jamais envisagé de faire ses valises et de s'installer sur l'île de ses ancêtres avec sa famille proche.

"J'ai probablement de la famille là-bas, on ne sait jamais", explique-t-il à TRT Afrika. "Malheureusement, je ne connais personne là-bas. Mes grands-parents ont déménagé au Kenya il y a de nombreuses années.

Mon père est né au Kenya. Je suis né au Kenya et ma famille appartient au Kenya. C'est tout ce que nous savons. Lors de la cérémonie au cours de laquelle la citoyenneté leur a été officiellement accordée, le président Ruto a reconnu que la communauté de Pemba avait longtemps souffert de ne pas avoir d'identité.

"Pendant de nombreuses années, ils ont vécu ici sans citoyenneté et ont connu de nombreuses difficultés à cause de cela", a-t-il déclaré. "À partir d'aujourd'hui, les Wapemba seront officiellement connus comme des citoyens kenyans.

Au milieu des acclamations et d'un sentiment de jubilation, Juma et d'autres personnes ont eu du mal à cacher leurs larmes. "Cette reconnaissance est plus qu'une simple pièce d'identité ou un acte de naissance", explique-t-il.

"Cela signifie que la communauté de Pemba a enfin un accès complet aux services publics tels que les écoles, les soins de santé, la sécurité sociale et le droit au travail, autant d'éléments qui nous ont été longtemps refusés."

Une vie de cache-cache

Tant qu'ils n'auront pas obtenu la citoyenneté et le droit de vivre dans la dignité, Juma et d'autres membres de la communauté craindront constamment d'être détenus et discriminés, bien que la plupart d'entre eux soient nés et aient grandi au Kenya.

"En 2007, j'ai été arrêté chez moi. La police m'a embarqué après m'avoir trouvé en possession d'une fausse carte d'identité", raconte-t-il. "J'ai été détenu au poste de police pendant 15 jours. Même après avoir été libéré, j'ai dû me présenter au poste de police une fois par semaine pendant près de six mois. C'était humiliant."

Les descentes de police aléatoires signifiaient que toute personne âgée de plus de 18 ans devait courir se cacher lorsque les flics appelaient. Les nombreuses arrestations et les brimades ont rendu leur vie insupportable.

"Parfois, nous étions obligés d'utiliser la carte d'identité de quelqu'un d'autre pour obtenir certains services, bien que cela soit illégal et risqué. Si vous étiez découvert, vous étiez arrêté", explique Juma.

Certains membres de la communauté ont eu recours à l'enregistrement de leurs enfants en tant que membres de familles ayant la citoyenneté, juste pour qu'ils puissent être admis dans les écoles. Heureusement, tout cela appartient au passé.

"Aujourd'hui, nos enfants peuvent arborer fièrement leur carte d'identité et leur certificat de naissance valide portant leur nom", déclare Juma.

Les éloges des Nations unies

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est l'un de ceux qui ont félicité le Kenya d'avoir franchi le pas décisif de la reconnaissance de la communauté de Pemba.

"J'aurais aimé être présent pour remercier le Kenya d'avoir pris une nouvelle mesure importante pour réduire l'apatridie", indique un message du commissaire, Filippo Grandi, sur son compte Twitter officiel. "C'est un bon exemple pour les autres pays", ajoute-t-il.

Selon le HCR, un apatride est une personne qui n'est considérée comme un ressortissant d'aucun État en vertu de ses lois. Certaines personnes naissent apatrides, tandis que d'autres perdent leur nationalité en raison de circonstances particulières. Paradoxalement, la majorité des apatrides vivent dans le pays où ils sont nés, indique l'ONU.

Le HCR estime qu'au moins 10 millions de personnes dans le monde sont encore apatrides, dont près d'un million en Afrique.

Le Kenya, un pays de plus de 50 millions d'habitants, comptait 44 communautés enregistrées jusqu'à ce que Wapemba devienne la 45e à rejoindre le groupe.

Les données des Nations unies montrent que le pays compte 18 000 apatrides depuis que la communauté Makonde a été reconnue en 2016.

Parmi les autres communautés récemment acceptées comme citoyens kenyans figurent des colons d'origine indienne et certains Somaliens.