Dans son communiqué, le ministère malaisien de l'Intérieur a déclaré qu'il était "engagé à empêcher la propagation d'éléments préjudiciables ou susceptibles de porter préjudice à la moralité, à l'intérêt public et à la patrie au sein de la société".

Le ministère de l'Intérieur a également exprimé sa détermination à préserver la sécurité et l'ordre public, en supervisant et en contrôlant les publications pour contrer la propagation d'éléments, de croyances et de mouvements contraires à la "culture sociale locale".

Rappelons qu'en mai dernier, des agents du ministère de l'Intérieur ont fait une descente dans 16 magasins "Swatch" et ont saisi 172 montres d'une valeur de 15,000 $.