Par la Rédaction.

La mosquée Hassan II, située à Casablanca, au Maroc, est l'une des plus grandes mosquées du monde. Elle occupe une superficie d'environ 9 hectares.

Achevée en 1993, la mosquée a été commandée par le roi Hassan II pour être la structure la plus ambitieuse jamais construite au Maroc. Avec ses 210 mètres (689 pieds), il possède le deuxième minaret le plus haut du monde.

La mosquée nationale d'Abuja est située sur l'avenue de l'Indépendance, dans la capitale nigériane. Elle a été construite en 1984.

La mosquée d'Ibn Tulun au Caire est la plus grande mosquée de la capitale égyptienne en termes de superficie et l'une des plus anciennes mosquées d'Égypte et d'Afrique en général.

Selon les historiens, la mosquée a été achevée en l'an 265 de l'Hégire dans le calendrier islamique, ce qui correspond à l'année 878/879 dans le calendrier grégorien.

Voici la Grande Mosquée de Djenné, le plus grand édifice en briques crues du monde. Elle est considérée par de nombreux architectes comme l'une des plus grandes réalisations du style architectural soudano-sahélien.

La Grande Mosquée de Johannesburg est un grand centre éducatif religieux, qui comprend une mosquée de style ottoman. C'est une attraction majeure pour les musulmans et les non-musulmans de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Voici le complexe de la Mosquée du peuple, construit avec le soutien de la Direction des affaires religieuses de Turquie et de la Fondation Aziz Mahmut Hudayi, avant son inauguration à Accra, au Ghana, le 15 juillet 2021.

La Grande Mosquée est l'un des points de repère de la capitale Khartoum. Elle a été construite en 1900.

La mosquée Uqba Ibn Nafi est située dans la ville de Khairouan, classée au patrimoine de l'UNESCO, en Tunisie. C'est l'un des plus grands monuments islamiques d'Afrique du Nord.

Elle a été construite en l'an 50 de l'Hégire, soit en 670 de notre ère. La mosquée occupe une superficie de plus de 9 000 mètres carrés.

La grande mosquée d'Agadez, au Niger, a été construite en 1515 par un célèbre érudit islamique, l'imam Bakhili.

Son minaret de 27 mètres de haut en fait la plus haute structure en brique crue jamais construite.

La mosquée sert de boussole aux habitants de la ville. Elle attire également des touristes et des chercheurs du monde entier.